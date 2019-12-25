300 يوم على انطلاق «إكسبو»

المصدر: دبي - بشار باغ

يحتفل العالم في دبي بعد 300 يوم بانطلاق فعاليات إكسبو 2020، وهو أول إكسبو دولي يقام في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا وأضخم حدث على الإطلاق يتم تنظيمه في العالم العربي، بمشاركة 192 بلداً و25 مليون زيارة متوقعة خلال الفترة من 20 أكتوبر 2020 حتى 10 أبريل 2021.

ومع انطلاقة عام 2020 الذي يحمل في طياته محطات فارقة في تاريخ الدولة، تتجه أنطار العالم أجمع إلى الإمارات،

حيث يشهد تكاملاً وثيقاً باعتباره «عام الاستعداد للخمسين»، مع كونه موعداً لانطلاق إكسبو 2020 دبي، الحدث الحضاري والإنساني الفريد من نوعه.

وسيجلب إكسبو 2020 دبي تكنولوجيا وثقافات وترفيهاً وأشهر الأطعمة والأطباق من أنحاء العالم إلى مكان واحد، إذ ستستضيف الإمارات دولاً من كل أرجاء المعمورة في احتفالية لا تُنسى على مدى 173 يوماً.

ومن المتوقع أن تبلغ نسبة زوار إكسبو 2020 دبي القادمين من خارج دولة الإمارات العربية المتحدة 70%، لتمثل أكبر نسبة زوار من خارج الدولة المُضيفة في تاريخ معارض إكسبو الدولية.

ولأول مرة في تاريخ إكسبو الدولي، سيكون لكل دولة، من 192 دولة مشاركة، جناحها المستقل. ولأول مرة ستكون أجنحة الدول موزعة وفقاً لاختياراتها من بين الموضوعات الفرعية لإكسبو 2020 دبي، وليس حسب موقعهم في العالم.

وستعرض البلدان المشاركة في أجنحتها محتوى وتجارب مرتبطة بالموضوعات الفرعية لإكسبو 2020، إضافة إلى عرض إنجازاتها الوطنية وطموحاتها وثقافاتها.

وستسهم البلدان أيضاً في فعاليات برامج إكسبو 2020 الشاملة، عبر المشاركة في العروض في المساحات العامة المنتشرة في الموقع.

تواصل العقول

وعبر شعاره الرئيس: «تواصل العقول وصنع المستقبل»، سيوفر إكسبو 2020 منصة لتشجيع الإبداع والابتكار والتعاون في مجالات الفرص والتنقل والاستدامة، وهي الموضوعات الفرعية للحدث.

ووقع الاختيار على الشعار الرئيس؛ ليجسد تاريخ دبي التي كانت تُسمى قديماً «الوصل»، نظراً إلى أهميتها في التواصل بين الشرق والغرب، والشمال والجنوب. وتتمثل رؤية إكسبو دبي في إقامة حدث دولي يحتفي بإمكانيات التعاون البشري، ويلهم الزوار للتأثير بشكل إيجابي في البشر في كل أرجاء المعمورة على المدى البعيد.

وتشكّل موضوعات إكسبو الفرعية محركات التقدم الثلاثة المترابطة، فموضوع الفرص يتمحور حول مهمتنا للكشف عن فرص جديدة للأفراد والمجتمعات، ومساعدتهم على تحقيق متطلباتهم اليومية وإلهامهم لتحقيق تطلعاتهم للمستقبل.

وعبر موضوع التنقل، سنركز على توفير الوصول السهل إلى المعرفة والأسواق والابتكار بالعمل على الحلول والتقنيات التي تسهل حركة الأشخاص والأفكار والبضائع، فيما نأخذ بعين الاعتبار حماية بيئتنا والحفاظ عليها لأجيال المستقبل من خلال تحقيق المزيد بأقل أثر بيئي، وهو موضوعنا الفرعي الثالث: الاستدامة.

3 مناطق

وينقسم موقع إكسبو 2020 دبي إلى ثلاث مناطق للموضوعات، وتمثل كل منها أحد الموضوعات الفرعية، في جناح خاص بالموضوع، وتضم إلى جانبه عشرات الأجنحة للدول المشاركة.

وتُجسد أجنحة الموضوعات روح كل موضوع فرعي من خلال التصميم الهندسي المعماري، والمحتوى وفعاليات البرامج. ويقف كل منها كنصب معماري معبر عن هويته، بحيث يوفر لملايين الزوار تجربة تعليمية غامرة وملهمة.

وستُوفر مناطق الموضوعات أيضاً فرصاً لا حصر لها لاستكشاف ثقافات بعيدة وقريبة، وندعوكم إلى الاستمتاع بهذه الفرصة وتجربة مذاقات المطابخ المختلفة ومقابلة أناس مختلفين، وحتى اكتشاف طرق جديدة للراحة والاسترخاء.

وسيركز إكسبو 2020 دبي أيضاً على المرح عبر برنامج حافل يشمل أكثر من 60 عرضاً حياً يومياً، ويضم أشهر الطهاة من أنحاء العالم، وسيكون وجهة مثلى لتجربة أشهر الأطباق من أنحاء العالم بفضل أكثر من 200 منفذ لبيع الأطعمة والمشروبات التي ستقدم أطباقاً من أكثر من 50 من المطابخ العالمية، إضافة إلى التقنيات التي ستشكّل ملامح مستقبل الطهي، والأطعمة المحلية المحببة وجولات شهية بين النكهات المتنوعة، فضلاً عن عروض المسرح الرقمي، والنقد الشعري، وعروض الأزياء، إضافة إلى النقاشات الثرية، والاحتفالات الخاصة كمهرجان «ديوالي» والعام الصيني الجديد، وجلسات التأمل، والرياضات، وغير ذلك الكثير.

وسيوفر إكسبو دبي فرصة فريدة للأشخاص من خلفيات متنوعة للالتقاء، وتكوين صداقات وإقامة شراكات وصنع مستقبل أكثر ازدهاراً.

استراتيجية وطنية

ومع الانطلاق في أكبر استراتيجية عمل وطنية من نوعها للاستعداد للسنوات الخمسين المقبلة على كل مستويات الدولة الاتحادية والمحلية، والاستعداد أيضاً للاحتفال باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات في عام 2021 بمشاركة كل فئات الطيف المجتمعي الإماراتي من مواطنين ومقيمين وقطاع عام وخاص وأهلي في صياغة الحياة في دولة الإمارات للخمسين عاماً المقبلة، تنطلق بالتوازي مع هذه الجهود في دبي 20 أكتوبر 2020 فعاليات أول معرض إكسبو دولي يعقد في الشرق الأوسط وجنوب آسيا وأفريقيا، ويجمع الحدث أيضاً جهود المجتمع الإماراتي بمختلف أطيافه مع جهود باقي شعوب العالم، بهدف رسم ملامح مستقبل أفضل للبشرية جمعاء، كما ستتزامن فعاليات الحدث الممتدة لغاية 20 أبريل 2021 مع احتفالات اليوبيل الذهبي في 2021.

ويشكّل إكسبو 2020 دبي منصة تاريخية وشاملة فريدة من نوعها، فهو ليس معرضاً تجارياً أو حدثاً يهم قطاع الأعمال فحسب، بل تجربة تتاح مرة في العمر تضم فنانين وأكاديميين ومغنين ومفكرين ورواداً، وغير ذلك الكثير، بحيث يجد كل زائر ما يسره في إكسبو 2020 دبي، من الموسيقى إلى الرقص الشعبي والفنون والشعر والحوارات المباشرة.

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