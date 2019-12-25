192 دولة تسابق الزمن لاستقبال نسخة 2020

المصدر: دبي – عمرو عادل

بينما ينتظر العالم بكل شغف معرض «إكسبو دبي 2020» الذي تبقى على انطلاقه 7200 ساعة من الآن، تمضي جميع الخطط والمشاريع المرتبطة بالمعرض العالمي بمشاركة 192 دولة مشاركة، في سباق مع عقارب الساعة لتواكب الجدول الزمني المحدد لها مع تسريع إنجاز بعض المهام في وقت قياسي يفوق المتوقع.

وبحجم ميزانية مخصصة للحدث الاستثنائي تصل إلى 25 مليار درهم وبفضل تكاتف جهود مختلف الجهات المعنية بالمعرض، تسعى دولة الإمارات إلى تنظيم النسخة الأنجح والأكثر إبهاراً في تاريخ الحدث الدولي الممتد منذ 168 عاماً.

ومن المنتظر أن يحقق «إكسبو دبي 2020»، نجاحاً باهراً، لما تتمتع به الدولة من إمكانات كبيرة في البناء والتشييد وخبرة واسعة في استضافة وتنظيم الفعاليات الكبرى.

جهد متواصل

وعلى مدار أكثر من 6 سنوات ومنذ فوز الإمارات باستضافة معرض إكسبو في نوفمبر 2013 وحتى اليوم تم بذل العديد من الجهد والعمل المتواصل تكلل بالنجاح الباهر مع تحقيق نتائج ممتازة في الموقع، إذ تم الانتهاء من أكثر من 160 مليون ساعة عمل حتى الآن في موقع إكسبو 2020، حيث أنجزت جميع أعمال البنية التحتية للموقع بنسبة 100٪، فضلاً عن الانتهاء من مناطق المفاهيم الثلاثة في موقع المعرض مفهوم منطقة الفرص ومنطقة الاستدامة ومنطقة التنقل، كما تم الانتهاء من جميع أعمال الحديد في قبة الوصل.

ويوماً وبعد آخر وعبر خلية النحل التي لا تهدأ ولا تمل من عملها تحتضن 34 ألف عامل بناء في موقع إكسبو 2020 دبي، يعملون على أكثر من 100 مشروع، يسجل المعرض إنجازات إنشائية جديدة مع وصول أعمال بناء المرافق والأبنية الرئيسية إلى مراحل متقدمة في مختلف مكونات موقع الحدث الشاسع على مساحة 438 ألف متر مربع، أي أكبر بنسبة 10% عن مساحة إكسبو ميلانو 2015.

3 مراحل

وتشمل الخطة الخاصة بالحدث 3 مراحل رئيسية، الأولى: للتشغيل التجريبي، على أن تنطلق المرحلة الثانية خلال الربع الثاني من 2020، فيما تبدأ المرحلة الثالثة بعد استكمال جميع الدول من بناء أجنحتها لتكون بذلك أكبر مرحلة شاملة للتشغيل التجريبي لكامل مرافق ومكونات الموقع قبيل انطلاق فعاليات الحدث.

وكان شهر مايو الماضي شهد الإعلان عن اكتمال الأعمال الإنشائية في مناطق الموضوعات الثلاثة التي تضم 86 مبنى متعدد الاستخدامات، تتوزّع على 3 (موضوعات) هي: الفرص، والاستدامة، والتنقل، التي تمثل الموضوعات الثلاثة لمعرض (إكسبو 2020 دبي)، وتم تسلم شهادات إنجاز من بلدية دبي، فيما يتم حالياً الانتهاء من التصاميم الداخلية، بالتعاون مع الدول التي توجد أجنحتها ضمن أبنية المناطق، على أن يتم الانتهاء من جميع التصاميم وتنفيذها بحلول يوليو 2020.

الاختبارات التشغيلية

وسيتم تنفيذ فترة الاختبارات التشغيلية بعد إنجاز أعمال التصميم حتى شهر سبتمبر 2020، على المرافق والمنشآت، ويشمل ذلك الأجنحة المستقلة التي تقوم الدول ببنائها والتي تصل إلى 84 جناحاً، وقد بدأت أكثر من 30 دولة إنشاء أجنحتها في حين لاتزال أجنحة بعض الدول الأخرى في مرحلة التصميم، كما باشرت شركات «طيران الإمارات»، وبترول الإمارات الوطنية «إينوك»، و«موانئ دبي العالمية» بناء أجنحتها.

ومن المنتظر الإنجاز الكامل لكل من قرية «إكسبو»، ومركز دبي للمعارض، ومركز التسوق، والتي تقع جميعها خارج المنطقة المسورة لـ«إكسبو 2020 دبي»، بحلول فبراير المقبل.

ومع اكتمال الأعمال الإنشائية في ساحة الوصل التي تشكل المنطقة المركزية في الموقع بشكل كامل، يجري حالياً تركيب الألواح على هيكل القبة، التي ستنعكس عليها العروض الضوئية خلال الحدث، كما يجري تركيب أجهزة العرض الضوئي.

الجدول الزمني

ووفق الجدول الزمني، سيتم الانتهاء من إنجاز ساحة الوصل بشكل كامل في أبريل المقبل، بما يشمل جميع مكوناتها من توصيلات كهربائية وضوئية ومرافق وحدائق ومسطحات مائية وغيرها.

وسيتم إنجاز جميع الأعمال الإنشائية لأجنحة موضوعات التنقل والاستدامة والفرص بنهاية العام الحالي، لتبدأ بعد ذلك مرحلة الأعمال الداخلية في هذه الأجنحة ونقل المعروضات ومواد العرض الخاصة بكل جناح، وبحلول أبريل 2020 سيتم الانتهاء من جميع هذه الأجنحة على أن تنطلق بعدها عملية التشغيل التجريبية حتى سبتمبر المقبل.