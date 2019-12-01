اختراعات ألهمت البشرية

المصدر: دبي - البيان

لا يمكن أن نفهم عظمة إكسبو العالم بدون الاطلاع على أبرز الاختراعات والابتكارات التي غيّرت وجه حضارتنا الإنسانية، ما جعله أهم تظاهرة عالمية اليوم، وهذه الاكتشافات شكّلت الثورة العلمية والصناعية والتكنولوجية التي سهّلت حياة البشر نحو الأفضل.



وأشهر هذه الاختراعات والابتكارات التي عرضت لأول مرة بالعالم في كل دورة من دورات إكسبو. واستطاع إكسبو أن يجمع بلدان العالم في عرض منتجاتها ومهاراتها الحرفية والابتكارية، فأصبح مجالاً نموذجياً لما أنجزته الحضارة الإنسانية.



وبحلول نهاية القرن الثامن عشر، بدأ الناس بالتوصل إلى فكرة تنظيم إكسبو، الذي جاء على شكل بازار في المظهر الخارجي، ولكن بمحتوى عميق في الداخل.



وبحلول منتصف القرن التاسع عشر، حققت الثورة الصناعية البريطانية إنجازات عالمية بعد مرور مئة عام على التنمية والتطور، وأصبح فيما بعد إطاراً لمعارض إكسبو اللاحقة التي نظمتها الدول والحكومات.



وكان لإنجازات الثورة الصناعية تأثيراتها على بلدان العالم برمته، وأدى اختراع المحرك البخاري ذي القدرة العالية إلى إحداث نقلة في حياة البشرية من خلال تصنيع القاطرات والبواخر وتقنيات تصنيع الصلب وتصاميم الأنفاق والجسور.





وبدأت الدول الغربية تُظهر اهتماماً كبيراً في إكسبو لدوره الكبير في عرض اختراعات التقدم الصناعي وتعزيز مبدأ تبادل التكنولوجيا والتجارة والثقافة. وعلى إثر ذلك، انعقد الإكسبو العالمي الثاني في نيويورك، وتم عرض المنجزات الأمريكية لأول مرة في عام 1853.



وفي إكسبو باريس 1855، تم عرض منتجات الخرسانة والألمنيوم والمطاط لأول مرة. وفي إكسبو لندن الثاني 1862، تم عرض آلات الغزل والنسيج والمكابس والقطارات، فيما قدم إكسبو فيينا 1862 الطاقة الجديدة - المحرك الكهربائي - لأول مرة. هكذا كان القرن التاسع عشر «عصر الابتكار» الاستثنائي الذي دشّنت فيه البشرية حضارتها الصناعية على أوسع نطاق.

إنجازات شكّلت أساس الثورة العلمية والصناعية

جهاز الفاكس (إكسبو 1951 لندن)

انبثق اختراع جهاز الفاكس في بدايات عام 1843 عندما فكر المخترع الأسكتلندي ألكسندر باين بفكرة التلغراف، لكن رافل ناثانيييل بيكويل كان أول من نجح في إرسال رسومات ورسائل على خطوط التلغراف، وانتصر في تقديمه لجهازه في أول إكسبو عالمي عام 1851، ومن ثم تم تحسين جهاز الفاكس وظهوره ثانية في إكسبو عام 1993، لكن زواره لم يدركوا أن الفكرة كانت قد طُرحت قبل مئة عام.

صورة هاتفية (إكسبو نيوروك 1964)

اخترع الصورة الهاتفية بيل لابس، وأول ثلاث صور هاتفية بدأ بثها في شيكاغو ونيويورك، واستغرق وصول الصورة ثلاث دقائق، وتكلفت ما بين 18 و27 دولاراً، أي ما قيمته 139 و208 دولارات في الوقت الحاضر. وحسب الموسوعة البريطانية، تم تأجيل هذا الاختراع إلى عام 1970، وأطلق عليه «فيس تايم» في الوقت الحالي.



سيارة التحكم الذاتي (إكسبو نيويورك 1964)

قدمت شركة جنرال موتورز سيارة «فاير بيرد» في إكسبو نيويورك 1964، وقد تم تقديم الموديل السابق له قبل عامين من ذلك. لم تكن السيارة تعمل آنذاك، بل كانت نموذجاً للسيارة الذاتية التحكم التي تسير على الطريق السريع، وتقنياتها تشبه سيارات «البايلوت» التي تقدمها شركة «تلسا». وكان من الضروري أن يقودها السائق داخل المدينة بعد الانتهاء من قطع الطريق السريع، إلا أن الشركة لم تتقدم بهذا الاختراع إلى أبعد من نموذج الموديل، حيث ألغيت في أوائل الثمانينيات.

جهاز الإغلاق zipper (إكسبو شيكاغو 1893)

ولد مصطلح zipper في عام 1923، وهو عودة لجهاز آخر يسمى «خزائن القفل» clasp lockers الذي لم يكن له الشكل نفسه. بدأ المخترع وايتكومب جودسون بتسويق «خزائن الأقفال» في عام 1891، واشترك مع لويس وولكر، المشرف على المبيعات، للبدء في شركة فاستنر العالمية في إكسبو شيكاغو 1893.

الطرق المتحركة (إكسبو شيكاغو 1893)

تُستخدم الطرق المتحركة الآن في المطارات، تم تقديمها في إكسبو شيكاغو عام 1893، وكان المرور عليها يحتم دفع 10 سنتات لكل مرور، وقد أنشأتها شركة كولومبيا المتحركة، لكنها تعطلت بفعل الحرائق.

المدينة الطافية (إكسبو أوكيناوا 1975)

قبل أن يبدي الملياردير بيتر ثييل اهتمامه بفكرة المدينة الطافية، قام المهندسون اليابانيون بتقديم تصاميم المطارات التي تعمل داخل البحار والمحيطات. استقبلت مدينة أوكيناوا الإكسبو العالمي الأول للمحيطات 1975، وجذب هذا الاختراع الانتباه، ثم قام البروفسور هيديوكي سوزوكي، من جامعة طوكيو، بتقديم وصف نموذج كامل لمدينة طافية على البحر، إلا أنه ألغي في عام 2000.

الرجل الآلي (إكسبو أوساكا 2005)

ابتكر اليابانيون أول رجل آلي (روبوت) في العالم وقدموه في إكسبو 2005.

التلفزيون (إكسبو شيكاغو 1939)

أذهل الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت العالم بكلمته التلفزيونية المباشرة على أول جهاز تلفزيون آنذاك، وتم عرضه في إكسبو نيويورك في 1939.

السحّاب (إكسبو شيكاغو 1893)

اخترعه وايتكامب جودسون، واعتبر ثورة في عالم الأزياء والــــموضة، وتم عرضه في معرض شيكاغو 1893.

أول دراجة هوائية

ابتكرت أول دراجة عام 1790، وكانت مصنوعة من الخشب على هيئة دواسة قدم، وقام بصنعها الفرنسي الكونت ميد دي سيفراك، وأطلق عليها اسم سيليريفير. وفي عام 1816 ابتكر البارون الألماني كارل فون درايس طرازاً معدلاً أطلق عليه اسم درايسين، وهو مزود بذراع توجيه متصلة بالعجلة الأمامية.

البطارية

من أهم الاختراعات التي عُرضت في إكسبو باريس 1855، البطارية التي تحول الطاقة الكيميائية إلى الطاقة الكهربائية، ففي عام 1800 نشر ألساندرو فولتا (1745-1827) التفاصيل الخاصة بأول بطارية كهربائية في التاريخ. وقد كانت البطارية الكهربائية التي اخترعها فولتا التي تنتج الكهرباء عن طريق التفاعل الكيميائي، وقام بعض العلماء مثل جون فردريك دانييل (1790 - 1845)، بتطوير تصمیم فولتا عن طريق استخدام مواد مختلفة في الأقطاب الكهربائية.





الفونوغراف 1878

اكتشف العالم، الجدّ الأول لوسائل الإعلام والتواصل ممثلاً في الفونوغراف، الذي سمح للمرة الأولى بتسجيل الأصوات ونقلها على أسطوانات والاستماع إليها عند الحاجة، وهو الأمريكي توماس أديسون، وبفضل إكسبو باريس انتشرت الآلة العجيبة بسرعة خارقة.

عجلات مدن الألعاب 1893

تم تصميم أول دولاب هواء بواسطة جورج واشنطن غيل فيريس الابن وسميت عجلة فيريس الأصلية والتي شيدت كمعلم سياحي جذّاب لإكسبو شيكاغو عام 1893. عجلة فيريس هي مصطلح جاء لاحقاً كي يتم استخدامه بشكل عام لجميع هذه الألعاب، وهي الأكثر شيوعاً وإقبالاً لركوبه في الكرنفالات والمعارض في الولايات المتحدة. ومن ثم، أصبح هناك 9 دواليب هواء في العالم سجلت أرقاماً قياسيةً في الطول.

آلة الأشعة اكس 1901

تم عرض الآلة الغريبة التي تسبر أغوار الجسم البشري في دورة بافلو الأمريكية، ورفض الأطباء استعمالها أثناء إصابة الرئيس الأمريكي ويليام ماكينلي في محاولة الاغتيال، خوفاً من هذه الآلة المجهولة ومضاعفات استعمالها حسب بلاغ الأطباء آنذاك.

آلة صناعة آيس كريم 1904

اكتشف الجمهور آلة صناعة آيس كريم في سانت لويس الأمريكية، وذلك بمناسبة إقامة إكسبو فيها باعتبارها فرصة مثالية للبدء باستعمال الكهرباء بعد عرض توماس أديسون المبهر لاختراعه أمام الجمهور.

حاضنة الأطفال 1909

كانت حاضنة الأطفال الخدج آلة عجيبة، وأصبحت نجمة إكسبو ستايل بحيث اضطر الزائرون للاصطفاف في طوابير طويلة لمشاهدة هذا الاختراع، ما دفع إدارة إكسبو إلى فرض رسوم ربع دولار إضافية على الراغبين في مشاهدته.



نظام برايل للقراءة لفاقدي البصر

اخترعها الضابط الفرنسي بيير لسكي ليرسل التعليمات العسكرية إلى الجيش الفرنسي في الحرب مع الألمان وتتكون أساساً من اثنتي عشرة نقطة، ويمكن أن تتكون كل الكلمات بالتبادل، إلا أن برايل استطاع تعديل واختصار الاثنتي عشرة نقطة إلى ست نقاط ليسهل مهمة تعليم المصابين بالعمى، إلا أن طريقة برايل لم تكن الطريقة الوحيدة للكتابة البارزة بل كانت هناك طرق أخرى.

ونشرت طريقة برايل أول مرة في عام 1837، إلا أنها قوبلت بصعوبات عديدة في المدارس التعليمية. ولم تستخدم رسمياً إلا بعد مرور ما يقرب من أربع عشرة سنة على تقديم اختراعه.

مناطيد الهواء الساخن:

اخترعها كل من جوزيف وجاك ايتين مونغلافاير في 1782. لكن الرائد في هذا الاختراع كان ليوناردو دافنشي إلا أن لوي ـ سيباستيان لينورماند هو أول فرنسي استخدمها في عام 1783.

الجراثيم بالمايكروسكوب:

اكتشفها لوي باستور في فرنسا.

قلم الرصاص:

اخترعه نيكولاس جاك كونت، وهو ضابط في جيش نابليون في عام 1795.

أول جهاز للتصوير بالأشعة 1901

تم عرضه في عام 1901.

الهاتف المَحمُول في إكسبو أوزاكا 1970

مرّ الجمهور مرور الكرام أمام جهاز غريب، وهو الهاتف المحمول في إكسبو أوزاكا. وتدافع الناس في المقابل على قطعة صخرية عادت بها البعثة الفضائية الأمريكية أبولو إلى القمر، وعرضت في الجناح الأمريكي. الابتكارات والاختراعات الأخرى التي قدمت في معارض إكسبو المختلفة

اقرأ أيضاً:

