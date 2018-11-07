أميركا: الديمقراطيون يفوزون بأغلبية "النواب" والجمهوريون يحتفظون بمجلس الشيوخ

المصدر: وكالات

حافظ الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه الرئيس دونالد ترامب على الأغلبية في مجلس الشيوخ الأميركي، فيما انتزع الديمقراطيون الأغلبية في مجلس النواب بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نتائج أولية ذكرتها وسائل إعلام أميركية

وذكرت شبكتا (سي إن إن) و(فوكس نيوز) الأمريكيتان أن الديمقراطيين سيسيطرون على مجلس النواب بينما سيحتفظ الجمهوريون بسيطرتهم على مجلس الشيوخ.

وتتماشى التوقعات إلى حد كبير مع الاستطلاعات قبيل يوم الانتخابات ، التي تنبأت بانقسام الكونغرس ، ومن المرجح أن يشكل ذلك صفعة لأجندة ترامب التشريعية.

ويمكن للديمقراطيين استخدام السيطرة على مجلس النواب لفتح تحقيقات مع الرئيس.

ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونغرس بأنها "نجاح هائل" على الرغم من أن حزبه الجمهوري فقد السيطرة على مجلس النواب.

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