ألكسندريا كورتيز تدخل التاريخ كأصغر نائبة في الكونغرس الأميركي

المصدر: أ ف ب

ذكرت وسائل إعلام أميركية أن نجمة موسيقى الروك اليسارية ألكسندريا أوكاسيو-كورتيز دخلت التاريخ الثلاثاء بكونها أصغر امرأة تنتخب في الكونغرس لتمثّل أحد معاقل الحزب الديموقراطي في نيويورك.

والشابة البالغة 29 عاما التي تعود اصولها الى بورتو ريكو انتصرت لطبقتها العاملة وشقت طريقها من العمل كنادلة حتى انتزاعها ترشيح الحزب الديموقراطي في انتخابات تمهيدية حزبية في وقت سابق هذا العام.

وتمكنت أوكاسيو-كورتيز الثلاثاء من هزيمة منافسها الجمهوري أنطوني باباس في الانتخابات النصفية في دائرتها الانتخابية، وهي منطقة ذات طابع تعددي تقع في جزء من كوينز والبرونكس، بحسب وسائل اعلام أميركية.

وبفوزها تحل الديموقراطية الشابة كأصغر نائبة منتخبة مكان عضو الكونغرس الجمهورية أليس ستبفانيك التي انتخبت عام 2014 عن احدى دوائر نيويورك وهي في عمر الثلاثين.

وقبل ذلك كانت أصغر نائبة منتخبة هي الديموقراطية اليزابيث هولتزمان التي انتخبت نائبة عن بروكلين عام 1972 وهي في ال31 من عمرها.

وتحتل النساء 23 بالمئة من مقاعد مجلس الشيوخ الحالي و19,3 بالمئة من مقاعد مجلس النواب، وهما معدلان منخفضان نسبيا في دولة متقدمة تملك أقوى اقتصاد في العالم.