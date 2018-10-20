الإمارات: نقف بصلابة ضد أي استهداف للسعودية

المصدر: عواصم - البيان، وكالات

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن الإمارات تقف بصلابة ضد محاولات تقويض استقرار المملكة العربية السعودية وتحجيم دورها.

وكتب معاليه على حسابه في موقع «تويتر»: «في هذا الذي يجري، نقف بصلابة ضد التسييس والأحكام المسبقة ومحاولات تقويض استقرار السعودية وتحجيم دورها، لا خيار دون ذلك». وقال قرقاش: «مشهدان في الأزمة التي تطال السعودية: الأول يبحث عن الحقيقة في خضم التسريبات والتسريبات المضادة، والثاني يسعى للنيل من الرياض وموقعها».

وفي السياق، وصف وزير الخارجية البحريني، خالد بن أحمد آل خليفة، الهجوم على السعودية إعلامياً بـ«تسونامي»، وجدد وزير الخارجية البحريني وقوف بلاده مع السعودية، قائلاً: «ما يصح إلا الصحيح، والسعودية على الجادة الصحيحة بسياستها، والمسألة ستنتهي قريباً».

وأضاف أن ما تعرضت له السعودية هو هجمة إعلامية ممنهجة لا تأتي إلا من حاقد وفرح بهذه الأزمات، مشيراً إلى أن هناك دروساً حدثت لا بد من الاستفادة منها.

مؤكداً أن الهجمة المغرضة التي تتعرض لها السعودية هدفها تقويض التطور الذي انتظم المملكة في المجالات كافة. إلى ذلك، شدّد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على أنّ وزير خارجيته مايك بومبيو لم يطلع أو يستمع إلى ما قيل إنها تسجيلات من القنصلية السعودية في تركيا، فيما يتعلق باختفاء خاشقجي.

ونفى وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، تقديم أنقرة أي تسجيل صوتي لأي طرف، بمن فيهم وزير الخارجية الأميركي، بشأن خاشقجي. وأكد جاويش أوغلو أن بلاده ستنشر نتائج التحقيقات للعالم فور التوصل إليها.

ووصف الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف في تطور لافت، الاتهامات التي انخرطت فيها بعض وسائل الإعلام بالجوفاء، وقال إن موسكو تعوّل على أن الوضع سيحل من دون اتهامات جوفاء، وأضاف بيسكوف أن التعاون القائم بين أجهزة التحقيق التركية والدبلوماسيين السعوديين يعد مصدر ارتياح للجانب الروسي.

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