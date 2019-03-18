الشرطة الهولندية تطارد رجلاً مولوداً في تركيا إثر هجوم أوتريخت

المصدر: وكالات

نشرت الشرطة الهولندية صورة لرجل مولود في تركيا تطارده إثر الهجوم المسلح على ترامواي في مدينة اوتريخت الاثنين أدى إلى مقتل شخص وإصابة العديدين.

وكتبت شرطة اوتريخت على تويتر "الشرطة تطلب منكم البحث عن غوكمان تانيس (37 عاما) المولود في تركيا لعلاقته بحادث هذا الصباح"، محذرة في الوقت نفسه من "الاقتراب منه".

وعقب إطلاق النار في مدينة أوتريخت شددت الشرطة العسكرية في هولندا الإجراءات الأمنية في مطار سخيبول الدولي ومنشآت عامة أخرى، حسبما أعلنت الشرطة اليوم الاثنين على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

ونظرا لرفع مستوى التحذير الأمني إلى الدرجة القصوى في المنطقة، تم تعزيز التواجد الشرطي في مركز الحكومة الهولندية ومجمع المباني "بيننهوف" وسط لاهاي وأمام مبنى البرلمان ومقر رئيس الوزراء.

ومن المقرر أن يدلي رئيس الوزراء مارك روته ببيانات خلال مؤتمر صحفي في وقت لاحق اليوم.

وذكر التليفزيون الهولندي وصحيفة "تليجراف" أنه تم نقل ثلاثة مصابين إلى المستشفى.

وبحسب البيانات، تلقى عدة أشخاص آخرين العلاج في مكان الواقعة.

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