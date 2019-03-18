مقتل شخص ونقل 3 مصابين إلى المستشفى في هجوم أوتريخت

ذكرت تقارير إعلامية أن هجوم إطلاق النار الذي وقع في مدينة أوتريخت الهولندية في وقت سابق اليوم الاثنين أسفر عن مقتل شخص على الأقل.

وذكر التليفزيون الهولندي وصحيفة "تليغراف" أنه تم نقل ثلاثة مصابين إلى المستشفى.

وبحسب البيانات، تلقى عدة أشخاص آخرين العلاج في مكان الواقعة.

وتنتشر الشرطة ووحدات مكافحة الإرهاب بشكل مكثف في مكان الحادث.

وبحسب بيانات الشرطة، فإن الجاني فر عقب الهجوم.

ورفعت السلطات الهولندية درجة مستوى التحذير الأمني في مقاطعة أوتريخت لأعلى درجة؛ الدرجة الخامسة، في أعقاب الحادث.

وبحسب بيانات الشرطة، وقع إطلاق نار في أحد قطارات الضواحي غربي المدينة في حوالي الساعة 45ر10 صباحا.

وقالت الشرطة اليوم على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن التحقيقات تجري على قدم وساق، موضحة أنه ليس من المستبعد وجود دافع إرهابي محتمل وراء الواقعة.