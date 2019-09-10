لماذا نشرب الحليب النباتي؟

المصدر: إعداد أختصاصية التغذية المجتمعية: عائشة اليحيائي

يُعد الحليب من أهم العناصر الغذائية المهمة لصحة الإنسان، ولا يمكن الاستغناء عن مكوناته في أي نظام غذائي منذ الطفولة وحتى التقدم في العمر، وقد يتخوف الكثير من تناول الحليب البقري نتيجة التحسس منه أو نتيجة لإتباعهم حمية نباتية، لذلك يلجئون إلى بدائل أخرى كالحليب النباتي، والذي يحتوي على كل العناصر الغذائية والمكونات الأساسية الموجودة في الحليب البقري.

لا يحتوي الحليب النباتي على اللاكتوز أو الكوليسترول، ويحتوي على نسبة منخفضة من الدهون. كما يحتوي على نسبة عالية من الدهون الأحادية والغير مشبعة والتي تفيد القلب ونسبة عالية أيضاً من فيتامين ( ب).

ومما يميز الحليب النباتي أنه يساعد في علاج مشاكل الهضم، والإمساك، وأعراض القولون العصبي، والمعدة بشكل عام، كما يتميز بعلاقة متوازنة بين الصوديوم والبوتاسيوم.

يفضل البعض شرب البديل النباتي لأسباب مختلفة من أهمها إصابة الفرد بحساسية الحليب الحيواني وعدم تحمل اللاكتوز .

أو بعض القيود الغذائية لأسباب أخلاقية أو صحية.

يتوفر الحليب النباتي بأنواع كثيرة وأشهرها حليب الصويا، الذي يعد من أشهر وأقدم البدائل للحليب الحيواني، ويدخل في صناعة الكثير من منتجات الألبان كالزبادي والأجبان، ويصنع من فول الصويا والماء، ويتميز بأنه مصدر جيد للبروتين والكالسيوم وفيتامين د المدعم وخالي من الكوليسترول واللاكتوز، كما أنه يحتوي على نسبة قليلة من الدهون المشبعة، وعلى الرغم من فوائده قد يسبب الحساسية للبعض سواء كانوا بالغين أو أطفال.

كوب واحد (240 مل) يحتوي: 80-90 سعرة، 4-4.5 جم دهن، 7-9 جم بروتين، 4 جم نشويات.

حليب اللوز: من الخيارات الممتازة الذي يجمع بين عدة مميزات أهمها أنه خفيف على المعدة وسهل الهضم ومنخفض السعرات الحرارية، كما أنه مفيد للدماغ والعضلات والعظام، ويحتوي على البوتاسيوم والمغنسيوم والحديد والكالسيوم المدعم وفيتامين هـ ، ويحتوي على الألياف مما يجعله مثالي لمعالجة الإمساك والسرطان، ويساعد على خفض نسب الكوليسترول في الدم وتعزيز صحة القلب وحمايته.

كوب واحد (240 مل) يحتوي: 30-35 سعرة، 2.5 جم دهن، 1جم بروتين، 1-2 جم نشويات.

حليب الأرز: مصنوع من حبات الأرز المطحونة والماء، وهو أقل حساسة من بدائل الحليب الأخرى، يحتوي على بروتينات أقل من حليب الصويا، وهو أقل دهونًا ومصدر لبعض فيتامينات المجموعة ب والأملاح المعدنية، ويحتوي على الكالسيوم المدعم، جيد للإسهال.

وهو مفيد لصحة القلب وتعزيز المناعة وخفض الكوليسترول. ولكن يحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات، لذلك هو أقل خيار مرغوب فيه للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري وليس مصدرا جيدا للبروتين. كما يحتوي على مستويات عالية من الزرنيخ غير العضوي السام، وتوصي إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بعدم الاعتماد فقط على منتجات الأرز، ولا سيما بالنسبة للرضع والأطفال والحوامل.

كوب واحد (240 مل) يحتوي: 130-140 سعرة، 2-3 جم دهن، 1 جم بروتين، 27-38 جم نشويات.

حليب الشوفان: يستخرج من حبوب الشوفان التي تملك فوائد غذائية فائقة الأهمّية حيث يحتوي على فيتامين هـ وفيتامين أ والمجموعة ب والمعادن مثل الكالسيوم والحديد والمغنيسيوم والبوتاسيوم والزنك والنحاس والبروتينات والألياف وخالي من الدهون المشبعة والكوليسترول، ومن فوائده يدعم المناعة ويقوي العظام ويحمي من أمراض القلب والشرايين ويحسن الرؤية والبشرة ويعزز خسارة الوزن.

كوب واحد (240 مل) يحتوي: 140-170 سعرة، 5-5.4 جم دهن، 2.5-5 جم بروتين، 19-29 جم نشويات.

حليب جوز الهند: هو السائل الأبيض الذي يتم استخلاصه من ثمرة جوز الهند الناضجة ويعدّ من أنواع الحليب المفيدة ويتعدّد استخداماته حول بلدان العالم. يحتوي على العديد من المغذيات المهمة من الفيتامينات والمعادن مثل البوتاسيوم والمغنسيوم والفوليك والنحاس والحديد وفيتامين ج وهـ والألياف ومضادات الأكسدة، كما إنه غني بالدهون المشبعة لذا ينصح بعدم الإكثار منه. ومن فوائده يعزز المناعة ويحسن من صحة الجهاز الهضمي والبشرة والشعر ويقلل من التهاب المفاصل.

كوب واحد(240 مل) يحتوي: 45 سعرة، 4 جم دهن، ولا يحتوي على بروتين ونشويات.

الحليب النباتي أفضل اختيار للذين يعانون من حساسية الحليب الحيواني وللنباتيين مع مراعاة شراء الغير مضاف له سكر ومدعم بالكالسيوم وفيتامين (ب12) وقراءة البطاقة الغذائية جيداً لتجنب أي مادة مضافة قد تسبب الحساسية.

إدارة التغذية المجتمعية - مستشفى توام

شركة صحة/ أبوظبي

اقرأ أيضاً: كيف تتطور حساسيتنا اتجاه الأطعمة؟