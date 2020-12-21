«شتاء ممتع» ينمي مهارات الأطفال

المصدر: الشارقة - البيان

أطلقت أطفال الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، معسكرها الشتوي تحت شعار «شتاء ممتع» افتراضياً، وذلك يوم الأحد الموافق 13 ديسمبر ويستمر حتى 24 ديسمبر الجاري، عبر برنامج (Zoom)، مستهدفاً الأطفال في الفئة العمرية من 6 ـ 12 سنة، من مختلف المراكز والجمهور.

ويركز المعسكر على تنفيذ ورش مفتوحة للجمهور في مختلف المسارات التي تحمل جانباً من التشويق، والمرح، والمتعة، والتحدي، بهدف استثمار أوقات فراغ الأطفال في فترة العطلة المدرسية بالفعاليات والبرامج والورش المفيدة التي تتنوع بين الترفيهية والتعليمية، والفنية، والثقافية، والرياضية، ومن أبرزها برنامج «فرشاة فنان» التي تضمنت على العديد من الورش في مجال «التصوير، والأعمال اليدوية، والرسم» بهدف تعليم الأطفال أنواعاً مختلفة من الفنون باستخدام المواد المتوافرة لديهم في المنزل بطرق مبتكرة ومبدعة، وتشجيعهم على التجربة وحب الاكتشاف، ومهارة صناعة الأشغال اليدوية، منها: ورشة «رسمة بخط واحد» والتي تقوم على فكرة التحدي لإنجاز عمل فني سواء بخيوط الصوف أو القلم من خلال رسم «خط واحد» متصل؛ وكذلك ورشة «فن التصوير» لتطوير مهاراتهم في مجال التصوير، حيث تعلموا فن تصوير «البورتريه» بطرق فنية، أما في ورشة «صنع حصالة» فقد تفاعل الأطفال بصنع حصالات مبتكرة من المواد المتوافرة لديهم في المنزل.

كما اشتمل المعسكر على ورش في مجال «الذكاء الافتراضي»، بهدف تعزيز مهارات الأطفال وقدراتهم في التصميم الإبداعي والرسم باستخدام برامج متخصصة لصناعة فلاتر للوجه مثل تطبيق «السناب شات»، وكذلك إكسابهم مهارة التفكير المنطقي وحل المشكلات، والذكاء الاصطناعي، من خلال إنشاء وبرمجة تطبيق يعتمد على الذكاء، والتعلم الآلي لتمييز الوجوه؛ أما في ورشة صنع «سيارة تعمل بالبالون» فقد تعلم الأطفال كيفية صناعة سيارة من زجاجات الماء تتحرك بقوة دفع الهواء باستخدام مواد معادة التدوير إلى جانب مشاركتهم في «ورشة المظلة المذهلة» التي قاموا من خلالها بصنع مظلات مبتكرة.

في حين تعرف الأطفال خلال ورشة «لمسات الشتاء» على مفهوم (الإتيكيت) وهي السلوكيات، والآداب، والنظم، والقواعد التي تسهم في خلق حالة من النظام في الحياة اليومية حول العديد من التصرفات والسلوكيات في المجتمع، حيث تعلموا بعض السلوكيات حول النظافة الشخصية، والاعتناء بأنفسهم، إلى جانب قواعد الجلوس والوقوف أمام الآخرين، والتقاط الأشياء، وكيفية الترحيب بالضيف باللغة العربية واحترام الكبير، فضلاً عن مهارات فن الطبخ وقواعد ترتيب المائدة وآداب تناول الطعام.

الجدير بالذكر أن المعسكر يتضمن ورشاً قرائية لغرس حب القراءة وحسن الاستماع الجيد في نفوس الأطفال، بالإضافة للبرنامج الرياضي «تحديات رياضية» الهادف لتنمية اللياقة البدنية لديهم.

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