«دبي أوبرا» تستضيف الأوبرالي العالمي بوتشيلي في حفل موسيقي تاريخي احتفاءً بالسلام في المنطقة

المصدر: دبي - البيان

استضافت «دبي أوبرا» الوجه الثقافي الحضاري لمدينة دبي، المغني الإيطالي العالمي أندريا بوتشيلي في حفل موسيقي تاريخي تحت عنوان «احتفال السلام»، وذلك احتفاءً بالسلام في المنطقة بمشاركة مجموعة من الموسيقيين الإماراتيين والمايسترو العالمي كارلو بيرنيني والمغني الإسرائيلي إيدن رايشل ومجموعة من الفنانين الإسرائيليين لتعزيز أسس التعايش والسلام لتحقيق مستقبل أفضل للبشرية جمعاء.

الحفل الذي أقيم على هامش فعاليات أسبوع جيتكس للتقنية، يحمل تجسيداً حقيقياً للتعافي الاقتصادي من جائحة فيروس «كورونا»، وعودة قطاعات الثقافة والأعمال إلى واجهة المدينة كواحدة من أهم الوجهات الثقافية العالمية بفضل الأنشطة والمشاريع الثقافية الاستثنائية التي تستضيفها دبي على مدار العام.

وبهذه المناسبة، قال هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة»: «إن ترسيخ قيم التسامح والتعايش لدى المجتمعات والشعوب هو السبيل الأمثل لتجاوز التحديات المشتركة التي يشهدها العالم، واستضافة «دبي أوبرا» لحفل المغني العالمي الأوبرالي أندريا بوتشيلي والمغني الإسرائيلي إيدن رايشل، تأكيد على مكانة دبي كمركز عالمي للسلام في المنطقة والتنوع الثقافي وكوجهة رائدة لاستضافة الفعاليات العالمية».

وأضاف: إقامة الحفل ضمن فعاليات أسبوع جيتكس للتقنية لا يُسلّط الضوء على العودة الناجحة لقطاع الفعاليات ما بعد الجائحة فحسب، بل ويُعتبر أيضاً مثالاً واضحاً على الاستفادة من الفعاليات للترويج للسلام والتفاهم بين الثقافات المتعددة، بالإضافة إلى دوره في تعزيز التعاون بين دبي والجهات المشاركة من قطاعات التجارة والتكنولوجيا والسياحة.

وشارك مع بوتشيلي في الحفل الذي استضافته هيئة الصادرات ووزارة الخارجية الإسرائيليتان وبنك هبوعليم الوفد الإسرائيلي المشارك في أسبوع جيتكس للتقنية، المغنية «تاليا أور» التي جاءت خصيصاً من ألمانيا للمشاركة بهذه المناسبة إلى جانب أعضاء من أوركسترا عربية ضمت أيضاً موسيقيين من المملكة المتحدة حضروا خصيصاً للمشاركة في هذا الحفل الذي شهد مجموعة من أشهر أغاني الفنان العالمي بوتشيلي ومن بينها «لا دونا أي موبيل»، و«أو سواف فانشولا»، و«آميزينغ غرايس»، و«نيسون دورما»، و«تايم تو ساي غودباي» (La Donna e Mobile, O Soave Fanciulla, Amazing Grace, Nessun Dorma and Time To Say Goodbye). كما حضر الحفل عدد من كبار رجال الأعمال ومسؤولين حكوميين من حول العالم.

وبهذه المناسبة، قال أديف باروخ، رئيس هيئة الصادرات الإسرائيلية: «نتوجه بخالص شكرنا إلى أندريا بوتشيلي على انضمامه لهذه الفعالية الرائعة التي تسلط الضوء بشكل أكبر على التعاون المثمر بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل، وهو ما يؤكد على بداية عهد جديد في منطقة الشرق الأوسط».

بدوره أعرب اندريا بوتشيلي عن سعادته الغامرة بمشاركته في هذا الحفل المميز وقال: «الموسيقى لغة تواصل عالمية تشق طريقها إلى القلوب وتلامس الأرواح لتقرب المسافات بين الجميع وترسخ معنى الأخوة».

