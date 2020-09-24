«سلطان الغيب» لعمر عبدالعزيز في ندوة نقاشية

المصدر: (الشارقة - البيان)

نظم النادي الثقافي العربي في الشارقة، أخيراً، ندوة نقاشية عن بُعد حول رواية «سلطان الغيب» لعمر عبدالعزيز الصادرة حديثاً عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر في بيروت، وشارك في الندوة نخبة من الكتاب والنقاد العرب من داخل الدولة وخارجها، منهم الروائي إبراهيم الكوني ود. ماهر كيالي ود. سمر روحي الفيصل ود. همدان دماج ود. محمود العزاني وعبد الفتاح صبري والدكتورة أم السعد مكي، وعقب عليها د. عمر العزيز، وأدارها الصحفي محمد ولد محمد سالم، الذي أشار في مقدمة الأمسية إلى أن الرواية تواصل ما بدأه الكاتب في رواياته السابقة من غوص في تجربة التصوف في اليمن من خلال نماذج من الشخصيات، وخصوصاً في رواية الحمودي، وفي تجربته الجديدة توسع ونوع الشخصيات والأفق الاجتماعي لها.

وقد أجمع المتحدثون على جودة الرواية وتميزها، وأنها تحتاج إلى التأمل لمزجها بين عوالم كثيرة بأسلوب سردي ماتع. كما أنها سيرة غنية بكل ما يجعل من العمل الأدبي ملحمة.

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