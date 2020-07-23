رواية «أحلام ليبل السعيدة» ضمن المنهاج الإماراتي

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أقرت وزارة التربية والتعليم كتاب «أحلام ليبل السعيدة» للكاتب الألماني باول مار، الصادر عن مشروع «كلمة» للترجمة في دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، ضمن منهاج الصف السادس للمدارس الحكومية والخاصة.

وقال عبدالله ماجد آل علي، المدير التنفيذي لدار الكتب في دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي: «يعد مشروع «كلمة» للترجمة جسراً للتواصل مع الحضارات الأخرى ومحركاً أساسياً في عملية المعرفة والتعرف على منجزات الثقافات العالمية، ونفخر بأن يدرج كتاب من مشروع «كلمة» في المنهاج الدراسي الإماراتي، إذ ينسجم هذا التعاون مع رؤيتنا وتطلعاتنا في نشر ثقافة القراءة في الإمارات وخاصة بين الأطفال والشباب، لتخريج جيل واعٍ، مثقف، منفتح ومطلع على مختلف الثقافات».

وأضاف: «تعد الكتب والروايات وسيلة فريدة من نوعها لتوسيع آفاق إدراك التلاميذ، فهي تساعد على تعزيز التفاهم والاحترام، كما تعد عاملاً مهماً ومحورياً في تطوير شخصية القارئ، وتتيح له الفرصة لتعلم المزيد عن الحياة والعالم والذات...».

تعد رواية «أحلام ليبل السعيدة» من الأعمال المهمة في أدب الأطفال الألماني، وهي من تأليف الكاتب «باول مار»، أحد الكتاب الألمان المتميزين، من مواليد عام 1937 درس الرسم وتاريخ الفن وقدم الكثير من الروايات والمسرحيات والقصص التي فازت بالعديد من الجوائز وتحولت إلى أفلام. ترجم الرواية إلى اللغة العربية د. خليل الشيخ، الحاصل على الدكتوراه من ألمانيا عام 1986 ويدرس في قسم اللغة العربية بجامعة اليرموك بالأردن.

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