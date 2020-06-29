إلى الشعوبِ المُحِـبّة للبناء

يــا عـالـَمًا يشكـُو مِن البــَـلاءِ

حاجتــُكم أكثــــــرُ للإخــــَـــاءِ

أنـتـُم شعــوبٌ أصـلـُكُم جميعــًا

من آدمَ بـنتــُـم ومـِـن حــَـــوّاءِ

تعــاوَنوا تنــاصَحـُـوا ما عـشتُمْ

وانتصـِـروا دومًا على الغــُلواءِ

***

«فيــرُوسُكم» مُصطنـَـعٌ وخـُلـفٌ

على السِّيــاداتِ أســــاسُ الدّاء

كَـونٌ فـسِـيـحٌ ضَمّكــُم فـفِيــْــمَ

تختـلفــــونَ الـيومَ في الأنحاءِ؟

جُــرثومةٌ قـــَـد هـَـدَّدت جميعًا

وما اهتـــدى فــَــردٌ إلى الدَّواءِ

ولم تزالــُـوا تعـــِــدون أنــتــُم

ولا لِقـــاحَ لاحَ فــي الأجــواءِ

أين اختــَفتْ معــــامـِــلٌ وأينَ

مَن مَـلأوا الفضاءَ بالأصـْداءِ؟

***

يا مَن تـفــَـوّقـتـم علىَ كثيــرٍ

قـضيتمُ الأَعـْمـارَ في الإِمْلاء

هيــّـا نعــُــد لِنـُعــلِنَ التحـَــدّي

ولا رُضـــوخ َبعــــدُ للوبــَــاءِ

نـُقسـِــمُ بالله على التفـــَـانِي

في خِدمة الإنســــانِ والبنـــاءِ

نـُعَمـِّــرُ الأرضَ بمَحْـضِ حُبٍّ

نكسبُ بالحبّ رضــا السَّمــاءِ

لا مــالَ لا جـــاهَ إذا اختلفنا

لِوحـْــدةٍ فـلـْيـكـُــنِ انتِـمــَـائِي

مُجـَـــدَّداً ننهـضُ باقـتـصـَــادٍ

لِـنشـترِي الصِّحـّـة َبِالثَّــــراءِ

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