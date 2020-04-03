مهداة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

جزى الله خيرا حاكما خدم الشعبا

وكان على المحروم في شعبه حدبا

تراه على شتى المواضيع ساهرا

ودوما على تقصير أعوانه حربا

فيرضي جميع الخلق ضمن بلاده

وكان رضاء الناس أجمعهم صعبا

يتابع في جدٍّ هموم بلاده

ليرضيَ قبل الخلقِ خالقه الربّا

ويبقى لأبناء العروبة موئلا

وكم حاكم للعرب قد دمّر العربا

إذا علِقَ الطلّاب من أرض يعرب

يمد لهم كفّا تجنبهم كربا

يمد أياديه إلى كل جانب

وأفضاله قد تبلغ الصين والصربا

يظل لكل الحاكمين نموذجا

يحبونه شرقا ويطرونه غربا

ولكنه من نسل نهيان، زايد

أبوه الذي شق الطريقة والدربا!

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محمد مازلت المنوّر كوكبا

بكوكبةٍ أنوارُها تشبه الشهبا

بها فخر أبناء الإمارات يزدهي

وإن كان فخر في التواضع قد شبّا

فمنها فتى فتياننا ابن راشد

وسلطان من أعلى الثقافة والكتبا

ومنها شيوخ مفخرات لشعبنا

بسبع إمارات ملئنا لها حبّا

وشمسهم شيخ الشيوخ خليفة

وإخوانه أبناء زايد.. من ربّى

أتتنا «الكرونا» فاستبانت فعالنا

وقد عثرت عند المصاعب أوروبا

هنا يصنع المعيار بالجد للعلا

وكي نرفع التعليم والأمن والطبّا

هنا خدمات ليس ترضى تخلفا

ولكنها تسعى لكي تسبق الركبا

فشكرا نؤديه لكل شيوخنا

ومرحى لشعب كلما استصرخوا لبّى