«سفارة قوس قزح».. فنون تحيي مناطق منسية

المصدر: إعداد - فاتن صبح

«سفارة قوس قزح» مشروع حديث شاء من خلاله فنان الشارع الإسباني أوكودا سان ميغيل بث الحياة من جديد في منطقة منسية في منطقة فورت سميث في ولاية أركنساس الأمريكية.

ويشكل المشروع الذي تشرف عليه شركة «جاست كيدز» الإبداعية العالمية مسعى لإعادة إحياء المناطق المهدمة في أركنساس من خلال سلسلة من المبادرات الفنية ذات التأثير الخيالي. وقد عمد أوكودا في مشروعه إلى طلاء منزل مهجور يقبع في مساحة ملاصقة لمدرسة «داربي جونيور» الثانوية مع سلسلة من الأشكال والخطوط الهندسية ذات الألوان المتعددة. كما أبرز وجهين يشبهان الحيوانات على جانبي المبنى.

وعلق أوكودا قائلاً: «لقد منحني هذا المشروع إمكانية توسيع أعمالي السابقة وأضفى جانباً معمارياً وأكمل رؤيتي الخاصة حول عالم الحيوانات الخرافية». وقد أراد الفنان الإسباني أن يمنح عمله «لمسة من الخيال ويمتزج مع الحياة اليومية للمجتمع المجاور وطلاب المدرسة الثانوية بينما يستمتعون بها على مدار الفصول».

وأوكودا معروف بمشاريعه النوعية بما فيها عمله على كنائس في المغرب وإسبانيا وقصر فرنسي يعود للقرن التاسع عشر.