جيمس دين «يشارك» في فيلم بعد 64 عاماً على رحيله

المصدر: دبي - نهى حوّا

يظهر النجم السينمائي الأمريكي الراحل، جيمس دين، في فيلم جديد العام المقبل، بفضل تقنية «الصور المنشأة بالحاسوب» التي ستعمل على إعادة إحياء صورته بعد 64 عاماً على رحيله.

الممثل الذي توفي في عام 1955 سيظهر في فيلم «فايندنغ جاك» الدرامي التشويقي عن حرب فيتنام، وفقاً لما أفادت به مجلة «هوليوود ريبورتر». وكان جيمس دين بعمر 24 عاماً عندما قتل في حادث سير بكاليفورنيا. وسيظهر في الفيلم في دور شخصية ثانوية باسم روغان، وسيعمد ممثل آخر إلى تسجيل صوت تلك الشخصية.

تنقل صحيفة «إندبندنت» عن المخرج المشارك انتون إرنست قوله لمجلة «هوليوود ريبورتر»: «بحثنا في كل مكان عن الشخصية المثالية لتصوير دور روغان، الشخصية تتسم ببعض الجوانب المعقدة للغاية، وبعد أشهر من التفتيش قررنا على جيمس دين»، مضيفاً: «نشعر بفخر شديد أن أسرة الممثل تدعمنا، وسوف نأخذ كل الاحتياطات اللازمة لكي نضمن بقاء إرثه كأحد أكثر النجوم الأسطوريين في السينما دون مساس. تنظر أسرته إلى الفيلم على أنه فيلمه الرابع، الفيلم الذي لم يتسنى للراحل أن يلعب بطولته. ونحن لا ننوي أن نخذل معجبيه».

ووفقاً للمجلة، ستتيح تقنية «الصور المنشأة بالحاسوب» لكامل الجسد إعادة تشكيل صورة الممثل بفضل الصور ومقاطع الفيديو المتوفرة. ومن أفلام الممثل الأخيرة شرق عدن (1955) وثائر بلا قضية (1955) والعملاق (1956). ويتوقع صدور فيلم «فايندينغ جاك» بتاريخ 11 نوفمبر 2020 الذي يصادف يوم قدامى المحاربين في الولايات المتحدة.