مسؤول بـ«سوجو»الصينية لـ«البيان»: «الروبوت» قفزة في صناعة الإعلام الذكي

المصدر: أبوظبي - منى خليفة

«ليس باستطاعتي مرافقتكم على مدار اليوم وطوال أيام السنة فحسب، بل يمكن أيضا إجراء نسخ مني بأعداد لانهائية والوجود في أماكن الأحداث المختلفة لأنقل لكم الأخبار، سأعمل بلا كلل لإبقائك على اطلاع، إذ سيتم كتابة النصوص في نظامي دون انقطاع».

هكذا أطل المذيع الافتراضي الصيني على وكالة شينخوا الصينية معلناً عن كونه أول مذيع افتراضي يطل متحدثاً باللغتين الصينية والإنجليزية، في سابقة تعد الأولى من نوعها على المستوى العالم.

وللوقوف على أبعاد هذا الموضوع، التقت «البيان» وانج يانجفونج، مدير عام وحدة التفاعل الصوتي في شركة «سوجو» الصينية في مقابلة حصرية، أكد فيها أهمية استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في مذيع الروبوت الإخباري الافتراضي.

قال يانجفونج: إن تقنيات الذكاء الاصطناعي تتمتع بالقدرة على إحداث نقلة نوعية في طريقة تفكيرنا وأسلوب تفاعلنا مع الآلات، ونعتقد أن تطوير مذيع أخبار افتراضي أكثر واقعية سيضمن تفاعلاً أكثر مرونة وسلاسة، بالإضافة إلى ترسيخ حضور هذه التكنولوجيا كجزءٍ محوري من حياتنا اليومية، ولا شك أن مذيع الأخبار الافتراضي المدعوم بالذكاء الاصطناعي سيمثل مُكملاً ورافداً لعمل المذيع البشري، وسيساعد في الوقت ذاته على تحسين كفاءة إنتاج المواد الإخبارية.

تعبيرات واقعية

وحول قدرة مذيع الأخبار المدعوم بتقنية الذكاء الاصطناعي على تعويض ومنافسة مستوى التواصل العالي الذي يتميز به المذيع الإخباري البشري، أكد يانجفونج أن المذيع البشري ومذيع الروبوت الافتراضي يُحققان أغراضاً مختلفة، حيث يمكن لمذيع الأخبار المدعوم بالذكاء الاصطناعي أن يمثل مكمّلاً ورافداً لعمل المذيع البشري، ولكنه ليس مؤهلاً ليحلّ مكانه، لكن ستسهم التكنولوجيا المتقدّمة في فسح المجال أمام مقدّمي البرامج الإخبارية لقضاء المزيد من الوقت في مقابلة عدد أكبر من الضيوف والتحدّث عن قضايا أكثر تعقيداً خارج حدود الاستوديو.

وأضاف: «خوارزميات شركة «سوجو» الرائدة على مستوى القطاع تمكن مذيع الروبوت المدعوم بالذكاء الاصطناعي من توليد تعبيرات واقعية تتوافق إلى حدٍ كبير مع المدخلات النصية، ما يوفر تجربة إخبارية واقعية للمشاهدين».

ابتكارات نوعية

وحول الهدف الرئيس من تبني وتطوير هذه التقنيات، قال مدير عام وحدة التفاعل الصوتي في شركة «سوجو»، إن اللغة تندرج في صُلب استراتيجية شركة «سوجو» وأنشطتها في مجال منصات الذكاء الاصطناعي، وقد سمح ذلك بتحقيق ابتكارات نوعية على صعيد التقنيات المرئية والصوتية الأساسية، وتقنيات الترجمة والمحادثة، والقدرة البديهية على طرح الأسئلة وتقديم الإجابات، ونتطلع قدماً إلى الارتقاء بمجالات الذكاء الاصطناعي نحو مستويات جديدة كلياً.

تقنيات لحياة أسهل

وحول النظرة المستقبلية من دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في جوانب أخرى من الحياة، مثل التعليم والرعاية الصحية، وأثر ذلك في تغيير مشهد القطاع الإعلامي، أكد وانج أن استراتيجية الذكاء الاصطناعي في شركة «سوجو» تتمركز حول تطوير تقنيات وبرمجيات يمكنها تعزيز التفاعل الطبيعي بين الإنسان والآلة وحوسبة المعرفة، ولا شك أن المذيع الافتراضي المدعوم بالذكاء الاصطناعي ليس سوى مثال بسيط على قدرات «سوجو».