«الجليلة لثقافة الطفل» ينظم ورشاً فنية لأطفال برنامج «فرح»

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

بمناسبة يوم الطفل الإماراتي، استضاف مركز الجليلة لثقافة الطفل بالتعاون مع مؤسسة الجليلة، عدداً من الأطفال المدرجين ضمن برنامج «فرح» العلاجي، بهدف الترويح عن الأطفال المرضى، ومنحهم يوماً حافلاً بالفنون والمرح.

تنوعت الحالات الطبية للأطفال الزائرين بين زارعي القوقعة، ومرضى القلب وزراعة الكلى وتركيب الأطراف، وجميعهم أنهوا جولاتهم العلاجية بنجاح ضمن برنامج «فرح» التابع لمؤسسة الجليلة في دبي.

وشارك الأطفال الذين بلغ عددهم 17 طفلاً، وتراوحت أعمارهم بين 6 و16 عاماً، إلى جانب أولياء أمورهم في ورش فنية شملت الخزف والرسم والمسرح. وقد استمتع الأطفال بعرض دمي لمسرحية «نونو» التي تتمحور حول الغذاء الصحي، كما أتيحت لهم فرصة تجربة الدمى وتحريكها وفقاً لصوت الشخصية.

ثم انضم الأطفال إلى قسم الخزف، حيث تعلموا كيفية إعداد عجينة الطين وتثبيت الطين وتصميم الأشكال السهلة والبناء. أما في المرسم فقد تعلّموا كيفية رسم رموز الموروث الإماراتي الموجودة على العملة الإماراتية، فرسموا الغزلان والصقور والمراكب الخشبية وغيرها. وأبدى الأطفال انسجاماً مع حصص الفنون، فيما أجمع أولياء الأمور على أن هذه الورش أضفت على أطفالهم البهجة ولفتت انتباههم لمواهب كامنة فيهم، كما كانوا سعداء بتعلم أطفالهم بعض المهارات الفنية وتجربة هوايات لأول مرة بعد رحلات علاجية طويلة.

فرح

يهدف برنامج «فرح» الذي أطلقته مؤسسة الجليلة في دبي، والخاص بعلاج الأطفال، إلى إنقاذ حياة المرضى من خلال تقديم الخطط العلاجية اللازمة وتمويل الأبحاث المتطورة ومنح الأمل للأطفال وعائلاتهم، كما يسعى لنشر البهجة والسعادة بين الأطفال المرضى.

وحوّل البرنامج المهمة العلاجية للطفل إلى مسؤولية اجتماعية يمكن أن يشارك فيها كل من يرغب، من خلال إطلاقه حملات مساهمة مجتمعية.