بريطانيا تُشغّل ميناءها الفضائي الأول 2020

المصدر: إعداد: سيد صالح

تعتزم بريطانيا تشغيل مينائها الفضائي الأول وإطلاق أول صاروخ منه عام 2020، وفقاً لما نشرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أمس. وتتولى شركة «لوكهيد أند مارتن» الأميركية الشهيرة لتصنيع الطائرات حالياً العمل في موقع الميناء ببلدة «سذرلاند» على الساحل الشمالي لأسكتلندا.

وذكرت الصحيفة أن العمل يجري على قدم وساق في إنشاء الميناء، الذي سيكون الأول من نوعه في أوروبا بأكملها. وسَيُستَخدَم الميناء في إطلاق رحلات فضائية تجارية للأثرياء، فضلاً عن الاستخدام التقليدي للمحطات الفضائية في إطلاق الصواريخ والأقمار الصناعية.

وأضافت «ديلي ميل» أن مشروع إنشاء الميناء قد قوبل بمصاعب تقنية عديدة، فضلاً عن منافسة محتدمة من جانب الدول الأوروبية الأخرى الراغبة في أن تكون أول من يحقق هذا الإنجاز، إلا أن وكالة الفضاء البريطانية عازمة على أن تكون أسكتلندا هي صاحبة السبق في تشغيل ميناء فضائي أوروبي.