القمر الدموي يخطف الأنظار

المصدر: عواصم ـ وكالات

على الصعيد العالمي، وجّه المهتمون بالنجوم والأجرام السماوية في أنحاء العالم أنظارهم إلى السماء مساء أمس لمشاهدة «القمر الدموي» وهو يدخل رويداً في ظل الأرض في أطول خسوف في القرن الحادي والعشرين، ومن رأس الرجاء الصالح حتى الشرق الأوسط، ومن الكرملين إلى ميناء سيدني، شخصت أبصار الآلاف نحو السماء على أمل رؤية القمر الذي بدأ لونه في التحول إلى البرتقالي أو البني أو القرمزي لدى توغله في ظل الأرض.

.. وفي العاصمة الإيطالية روما | أ ب

وقالت إدارة الطيران والفضاء الأميركية «ناسا» إن الخسوف الكلي مساء أمس استغرق ساعة و42 دقيقة و57 ثانية، لكن سبقه وتلاه خسوف جزئي ما يعني أن القمر قبع ثلاث ساعات و54 دقيقة في الجزء المعتم من ظل الأرض.

وفي أنحاء العالم من تاج محل إلى برج إيفل قلّب الناس وجوههم في السماء بحثاً عن القمر الدامي الذي يظهر باللون البرتقالي أو البني أو القرمزي مع اختراق أشعة الشمس للغلاف الجوي للأرض.فقد دفع المئات في استراليا بالفعل مقابل مشاهدة الخسوف من مرصد سيدني قبل شروق الشمس.

.. وفي برلين الألمانية

وقال روبرت ماسي نائب المدير التنفيذي للجمعية الملكية البريطانية لعلماء الفلك "إنها مصادفة غير مألوفة بالمرة أن يحدث خسوف كامل للقمر بينما يكون المريخ في الجانب المقابل خلال نفس الليلة".ولم يتسن مشاهدة الخسوف في أميركا الشمالية ومعظم أنحاء المحيط الهادي. ومن المتوقع أن يحدث خسوف القمر المقبل لنفس الفترة الزمنية عام 2123.