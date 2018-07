«صيف دبي» عالم «مدهش» وترفيه على جناحي المعرفة والفنون

المصدر: دبي - البيان

تستمر دبي في تقديم صيف حافل بالمفاجآت والفعاليات الجاذبة من خلال باقاتها الغنية التي تتلاءم مع رغبات رواد «دانة الدنيا» من المقيمين والسياح؛ إذ باتت الإمارة مقصداً رئيسياً في المنطقة وعنواناً للترفيه العائلي الراقي.

وفي هذا الإطار تتواصل شخصية «مدهش» التي باتت مصاحبة لفرحة دبي بزوارها، وخاصة الأطفال منهم، في استقبال والترحيب بالعائلات المقيمة في الإمارات، وهو يدعوها للمجيء مع أطفالها إلى «عالم مدهش» وخوض مغامرات رائعة هذا الصيف، خاصةً وأنّ دخولهم سيكون مجانياً كل أحد من 24 يونيو وحتى 19 أغسطس 2018.

هذا العرض يدعو جميع المقيمين في الإمارات ممن يتراوح عمرهم بين 4 و10 أعوام للدخول مجاناً إلى «عالم مدهش» الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي، وذلك كل أحد حتى 19 أغسطس 2018. يشار إلى أنّ تسجيل الأهل المسبق لأطفالهم ضروري عبر موقع عالم مدهش الإلكتروني ويمكن أن يُطلب منهم إبراز رسالة التأكيد الإلكترونية عند المدخل مع بطاقة الهوية الإماراتية. ويمكن لخمسة أطفال من العائلة الواحدة ممن يوافون شروط العمر المحددة أن يدخلوا مجاناً أيام الأحد على أن يتمّ تسديد ثمن الألعاب والمأكولات والمشروبات على حدة.

أنشطة حماسية

وسيتسنّى للأطفال قضاء وقت ممتع في بيئة زاخرة بالمرح وممارسة أنشطة حماسية في متنزه الألعاب الذي يضمّ خطوط انزلاق. كما يمكنهم الاستمتاع بالألعاب الكلاسيكية مثل سيارات التصادم والمنزلقات المائية .عطلة المفاجآت

وتوفّر مفاجآت صيف دبي الكثير من خيارات الترفيه والمتعة للمقيمين والسياح خلال عطلة نهاية الأسبوع الجاري. وبهذه المناسبة، أعدت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، جملة من الأنشطة يخبئها ابن بطوطة مول، والحافلة بالكثير من المفاجآت الإضافية لزوّاره خلال عطلة نهاية الأسبوع الجاري، منها عروض ترفيه جوّالة تبهج الناس أثناء زيارتهم مثل: زيارة مدهش وعرض لثلاثة أطفال وهم يرقصون بحرفية.كما يستمر عرض «باني يو بلو أب ذا كاروتس» Bunny You Blew up the Carrots.

الفن الحي

أما محبو الفنون التشكيلية فإنهم على موعد مع فعالية الفنّ الحيّ، وهي احتفالية بصرية لمجموعة من الفنانين المحليين الصاعدين من «دبي للثقافة»، يقدمونها بالألوان في ابن بطوطة مول خلال نهاية هذا الأسبوع، تشمل رسم لوحات فنية مباشرة أمام الجماهير، حيث يقوم هؤلاء الفنانون بتنفيذ أعمال فنية جذابة باستخدام نمط «فن الشارع» في أماكن مختلفة من مركز التسوق. يبدأ العرض يوم الأربعاء والخميس ابتداءً من الساعة 4 حتى 10 مساءً، أما يوم الجمعة والسبت فيعرض من الساعة 3 حتى 10 مساءً. ولعشاق الكوميديا والابتسامة والمرح، تأتي الأمسية الكوميدية في أوبرا دبي

التي تقدم فرقة «آرتس كانتين» البريطانية عبرها عرضها الفكاهي «العرب لا يعرفون المزاح» بأسلوب ستاند أب كوميدي الذي كسب شعبية هائلة في المملكة المتحدة.