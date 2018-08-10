ميريام فارس مصابة بمرض خطير

المصدر: البيان الالكتروني

سادت حالة من الغموض والقلق بخصوص الحالة الصحية للمطربة ميريام فارس.

فقد انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن الحالة الصحية لميريام فارس تقول بأن النجمة المشهور مصابة بمرض خطير ولم يعرف بعد ماهية هذا المرض.

وعلى حسابهما على تويتر دعت الفنانة أحلام وكارول سماحة الجمهور إلى الدعاء لميريام فارس بأن يمن الله عليها بالشفاء العاجل.

اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يرفع عنك ويشفيك شفاءً لا يغادر سقما ويخليك لعين ترجيك يارب ادعوا ل #مريام_فارس فإنها في محنه وشده 🙏🏻ربي يخليك لوليدك وعائلتك ومحبينك يارب 🙏🏻 pic.twitter.com/0OR4Bkg65m — AHLAM 👸🏻🇦🇪 (@AhlamAlShamsi) August 10, 2018

Praying for you🙏🏻 @myriamfares wishing you a quick recovery..May God protect you from any harm 🙏🏻🌸🙏🏻#ميريام_طمنينا pic.twitter.com/TXloXGKJ2D — CAROLE SAMAHA (@CAROLE_SAMAHA) ١٠ أغسطس ٢٠١٨



وبحسب صحيفة النهار اللبنانية في تصريحات خاصة لها أكدت أن الفنانة ميريام تتلقى العلاج في ألمانيا منذ عام تقريباً و شقيقتها رلى فارس "لم تنفِ إصابتها بمرض خطير"، من دون الافصاع عن نوع المرض المصابة به، مضيفة أن "فارس تعبانة كتير وتتلقى العلاج".

يذكر أن الفنانة إليسا كشفت قبل يومين عن إصابتها بسرطان الثدي وتعافيها منه.

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