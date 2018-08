ميريام فارس مصابة بمرض خطير

سادت حالة من الغموض والقلق بخصوص الحالة الصحية للمطربة ميريام فارس.

فقد انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن الحالة الصحية لميريام فارس تقول بأن النجمة المشهور مصابة بمرض خطير ولم يعرف بعد ماهية هذا المرض.

وعلى حسابهما على تويتر دعت الفنانة أحلام وكارول سماحة الجمهور إلى الدعاء لميريام فارس بأن يمن الله عليها بالشفاء العاجل.

Praying for you🙏🏻 @myriamfares wishing you a quick recovery..May God protect you from any harm 🙏🏻🌸🙏🏻#ميريام_طمنينا pic.twitter.com/TXloXGKJ2D