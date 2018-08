إليسا تصدم جمهورها وتكشف عن إصابتها بالسرطان

شغلت الفنانة إليسا مواقع التواصل الاجتماعي واجتاحت عاطفة كبيرة من التعاطف نحوها بعد إعلانها أنها أصيبت بسرطان الثدي وتغلبت عليه بقوة وشجاعة .

وأرفقت إليسا التغريدة بفيديو كليب تضمن أغنية "إلى كل اللي بيحبوني"،من إخراج إنجي جمال وسردت خلاله عن معاناتها وكيف تصدت لهذا المرض اللعين.

You are the reason I am strong and healthy... You are my strength. And this story is a thank you “For all those who love me” ❤https://t.co/8NxAWymtQG