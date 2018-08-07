إليسا تصدم جمهورها وتكشف عن إصابتها بالسرطان

المصدر: البيان الالكتروني

شغلت الفنانة إليسا مواقع التواصل الاجتماعي واجتاحت عاطفة كبيرة من التعاطف نحوها بعد إعلانها أنها أصيبت بسرطان الثدي وتغلبت عليه بقوة وشجاعة .

وأرفقت إليسا التغريدة بفيديو كليب تضمن أغنية "إلى كل اللي بيحبوني"،من إخراج إنجي جمال وسردت خلاله عن معاناتها وكيف تصدت لهذا المرض اللعين.

You are the reason I am strong and healthy... You are my strength. And this story is a thank you “For all those who love me” ❤https://t.co/8NxAWymtQG — Elissa (@elissakh) August 7, 2018

وقالت الفنانة المعروفة في الفيديو كليب "كل اللي بيحبوكي"، إن السرطان يشكل لحظة فارقة لدى من تصاب به، حتى أنها تتساءل بخوف بشأن ما إذا كانت ستعيش إلى الغد.

وأضافت في كلمات توحي بشجاعتها في مواجهة هذا المرض اللعين أن الطبيب أجابها باستغراب حين قالت له إنها تموت وجعا إذ خاطبها "أنت مجنونة، لأنك لم تستوعبي أنك تعانين مرضا مميتا، وتعيشين حياتك كما لو أنك مصابة بمجرد نزلة برد".

وأوضحت إليسا أنها عاشت لحظات صعبة كانت تنتقل فيها بين حصص العلاج في المستشفى واستوديو تسجيل الأعمال الغنائية التي لم تتوقف عنها رغم إصابتها بالمرض.

ودعت إليسا إلى مواجهة المرض عن طريق الكشف المبكر مبكر وقالت "أنا تعافيت.. قاومت المرض وغلبته..لا تهمليه..واجهيه".

وتفاعل زملاؤها في الوسط الفني مع كتبته اليسا فقال: لو أردنا اليوم أن نختار للعزيمة إسم آخر .. سنطلق عليه #اليسا .. الحمد لله على سلامتك عزيزتي .

وقالت كندا علوش على حسابها على تويتر كل التحية لإليسا الشجاعة القوية الي تغلبت على محنتا من غير استعراض او ابتزاز.. ومن غير ماتوقف لحظة عن العطاء والشغل.. تحية لكل امرأة هزمت المرض بشجاعة وانتصرت عليه والله يشفي يلي لسه على هالدرب.