المصدر: شعر: سيف بن طميشان الكعبي

تِلَعْثَمْت مِنْ شِفْتِهْ وْ لا ادْرِيْ سَرَحْت لْوَيْن

وَ انَا اقُوْل يَا رَبّ احْفِظه بَاهِيْ الصُّوْره

أنَاظِرْه وِ الدَّمْعه بِسِيْطه عَلَى الْوَافِيْن

أيَا كُبْره فْـــ.. صَدْرِيْ وِ الاعْمَاقْ مَسْتُوْره

فَيَا كَمْ مِنْ دَمْعه كَئِيْبه عَلَى الْخَدَّيْن

وَ يَا كَمّ لَيْلِهْ تِجْمَعْ الْحِزن فِـــ.. حْضُوْره..!

تِلَوَّمْت مِنْ نَفْسِيْ ، قِطَاعَتْه مِنْ سِنْتَيْن

وْ لا كَانْ وِدِّيْ لكِنْ الْوَقْت لِهْ دَوْره

نَعَمْ حِبّهْ الْخَالِدْ تِمَيَّزْ عَنْ الْبَاقِيْن

هُوْ الْغَايِبْ الْحَاضِرْ لِهْ الشِّعر وِ سْطُوْره

أشُوْفه مَلاذْ الْعَيْن فِيْ لَمَّةْ الْحَيِّيْن

مَحَبَّتْه فِيْ الْقَلْب وْ ضِلُوْع الصَّدِرْ سُوْره

لأنِّهْ حِشِيْم وْ ذَرْب فَاقْ الْحَلا وِ الزَّيْن

جَمَالِهْ شَرَاتْ الْبَدِرْ فِيْ أوَّلْ ظْهُوْره

وْ أمَّا الدَّلالْ أعْطَاهْ حَقّ يْتِمَادَى لَيْن..

يِخَلِّيْ الِّذِيْ حَوْله غَصِبْ يِحْتِرِمْ شَوْره

يَا زِيْنِهْ إذَا أقْبَلْ يِدَاوِيْ جِرُوْح الْبَيْن

وْ لا الُوْم كِلْ مِنْ شَافِهْ وْ لامَسْ شْعُوْره

أحِبِّهْ وِصَالْ وْ هَجِرْ .. مِتْوَرِّدْ الْخَدَّيْن

زِهُوْر الأمَلْ مَاتَتْ وْ لا مَاتَتْ زْهُوْره

عَسَى اللّه يِجْمَعْنَا مِثِلْ مَا جِمَعْنَا اثْنَيْن

وْ تَغْدِيْ لِيَالِيْنَا جِمِيْلِهْ وْمَسْرُوْره

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