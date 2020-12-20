حِصُون التّجارِبْ

المصدر:
  • شعر: عبداللّه بن صقر المعمري
التاريخ:

يَا طَالِبْ الدِّنْيَا عَلَى هُوْن

لا تْشِطّ نَفْسِكْ فِيْ شِقَاهَا

 

فَكِّرْ بِمَا تِعْمِلْ.. وْ لا تْكُوْن

مَفْتُوْن.. فِيْ غَيَّةْ هِوَاهَا

 

وَ اوْصِيْك لا تَرْكِنْ إلَى الْهُوْن

رِدّ النَّفِسْ عَنْ مِبْتَغَاهَا

 

خِذْ مِنْ تِجَارِبْ غَيْرِكْ حْصُوْن

تَحْمِيْ عَنْ الزَّلِّهْ وْ بَلاهَا

 

خِذْهَا بِحِكْمِهْ وْ عَقِلْ مَوْزُوْن

عَالِجْ أمُوْرِكْ فِيْ صِبَاهَا

 

النَّاسْ مِثْل (الشِّيْن) وِ(النُّوْن)

وَانْهَارْ تَجْرِيْ.. عَذْب مَاهَا

 

وِ ابْعِدْ عَنْ اهْل الشَّرّ.. بَتْكُوْن

مِرْتَاحْ.. مِالْفَلْعه وْ دِوَاهَا

 

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