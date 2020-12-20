حِصُون التّجارِبْ
يَا طَالِبْ الدِّنْيَا عَلَى هُوْن
لا تْشِطّ نَفْسِكْ فِيْ شِقَاهَا
فَكِّرْ بِمَا تِعْمِلْ.. وْ لا تْكُوْن
مَفْتُوْن.. فِيْ غَيَّةْ هِوَاهَا
وَ اوْصِيْك لا تَرْكِنْ إلَى الْهُوْن
رِدّ النَّفِسْ عَنْ مِبْتَغَاهَا
خِذْ مِنْ تِجَارِبْ غَيْرِكْ حْصُوْن
تَحْمِيْ عَنْ الزَّلِّهْ وْ بَلاهَا
خِذْهَا بِحِكْمِهْ وْ عَقِلْ مَوْزُوْن
عَالِجْ أمُوْرِكْ فِيْ صِبَاهَا
النَّاسْ مِثْل (الشِّيْن) وِ(النُّوْن)
وَانْهَارْ تَجْرِيْ.. عَذْب مَاهَا
وِ ابْعِدْ عَنْ اهْل الشَّرّ.. بَتْكُوْن
مِرْتَاحْ.. مِالْفَلْعه وْ دِوَاهَا
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