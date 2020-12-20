عِيُون الْحَنِين

المصدر: شعر: جمال الشقصي

آتَأمَّلْ فِيْ وِجُوه الْعَابِرِين

الْحَيَاةْ دْرُوْب وِ الْعَالَمْ فَنَا

وِ انْت يَا أطْهَرْ قِلُوب الْحَاضِرِين

لا وِجُوْدِكْ أوْ غِيَابِكْ شَافنا..!

كَيْف أحِبِّكْ وِ التَّلاقِيْ كِذْبِتَين

مِنْ حِسُود وْ مِنْ قِصِيْر لْحَافنا

فَاقِدْ الأحْلامْ يَرْسِمْ نَجْمِتَين

وِ النِّجُوم كْثَارْ فَوق كْفُوْفنا

دَامْ شَانْ الزَّيْن وِ يْزِيْن الْمِشِيْن

فِكِّنِيْ مِنْ سَاسْنَا وَ اشْرَافنا

لَذَّةْ الْفَرْقَا هِيْ عْيُون الْحَنِين

مِنْ هِشِيْم الْغَابه لْـــ.. صِفْصَافنا

جِيْت ضَيْفِكْ أوْ بِصَفّ الْعَابِرِين

إنْت عَازِفْ.. غَنّ وِ ارْفَعْ عَزْفنا

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