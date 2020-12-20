عِيُون الْحَنِين
آتَأمَّلْ فِيْ وِجُوه الْعَابِرِين
الْحَيَاةْ دْرُوْب وِ الْعَالَمْ فَنَا
وِ انْت يَا أطْهَرْ قِلُوب الْحَاضِرِين
لا وِجُوْدِكْ أوْ غِيَابِكْ شَافنا..!
كَيْف أحِبِّكْ وِ التَّلاقِيْ كِذْبِتَين
مِنْ حِسُود وْ مِنْ قِصِيْر لْحَافنا
فَاقِدْ الأحْلامْ يَرْسِمْ نَجْمِتَين
وِ النِّجُوم كْثَارْ فَوق كْفُوْفنا
دَامْ شَانْ الزَّيْن وِ يْزِيْن الْمِشِيْن
فِكِّنِيْ مِنْ سَاسْنَا وَ اشْرَافنا
لَذَّةْ الْفَرْقَا هِيْ عْيُون الْحَنِين
مِنْ هِشِيْم الْغَابه لْـــ.. صِفْصَافنا
جِيْت ضَيْفِكْ أوْ بِصَفّ الْعَابِرِين
إنْت عَازِفْ.. غَنّ وِ ارْفَعْ عَزْفنا
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