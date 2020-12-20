بِلاد الأعاجيب
يَا بِنْت أنَا عِمْرِيْ بلادْ الأعَاجِيْب
أنْزِلْ فِيْ دِحْدَيْرِتِهْ وَ اهْوِيْ فِيْ جِرْفه
يَا قَادمه مِنْ عَالَمْ السِّرْ وِ الْغَيْب
طَوَّلْت حِزْنِيْ لَيْن مَا صَارْ (طُرْفه)..!
الْحِزن يِلْقَانِيْ بِدُوْن أيّ تَرْتِيْب
وَ امَّا الْفَرَحْ مَا الْقَاهْ لَوْ كَانْ صِدْفه
لا جِيْت أبَنْسَى الشَّكّ وَ ابَطِّلْ الرَّيْب
وِجَدْت فِيْ رَحْم السُّؤَالْ ألْف نِطْفه
مِضَى قِطَارْ الْعِمْر فَوْق الدِّوَالِيْب
وَ انَا وَرَاهْ أرْكِضْ وْ لا مْسِكْت كَتْفه
أسْمَعْ سِيَاطْ الْخَوْف وَ اعِيْش تَعْذِيْب
وِ الأرْض زِنْزَانِهْ عَلَى شَكِلْ غِرْفه
أكْبَرْ مِصِيْبِهْ لا غِزَا قَلْبِيْ الشَّيْب
وِ الاَّ فَشَيْب الرَّاسْ فِيْه ألْف صِرْفه
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