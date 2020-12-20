بِلاد الأعاجيب

المصدر:
  • شعر: عبدالمجيد الزهراني
التاريخ:

يَا بِنْت أنَا عِمْرِيْ بلادْ الأعَاجِيْب

أنْزِلْ فِيْ دِحْدَيْرِتِهْ وَ اهْوِيْ فِيْ جِرْفه

 

يَا قَادمه مِنْ عَالَمْ السِّرْ وِ الْغَيْب

طَوَّلْت حِزْنِيْ لَيْن مَا صَارْ (طُرْفه)..!

 

الْحِزن يِلْقَانِيْ بِدُوْن أيّ تَرْتِيْب

وَ امَّا الْفَرَحْ مَا الْقَاهْ لَوْ كَانْ صِدْفه

 

لا جِيْت أبَنْسَى الشَّكّ وَ ابَطِّلْ الرَّيْب

وِجَدْت فِيْ رَحْم السُّؤَالْ ألْف نِطْفه

 

مِضَى قِطَارْ الْعِمْر فَوْق الدِّوَالِيْب

وَ انَا وَرَاهْ أرْكِضْ وْ لا مْسِكْت كَتْفه

 

أسْمَعْ سِيَاطْ الْخَوْف وَ اعِيْش تَعْذِيْب

وِ الأرْض زِنْزَانِهْ عَلَى شَكِلْ غِرْفه

 

أكْبَرْ مِصِيْبِهْ لا غِزَا قَلْبِيْ الشَّيْب

وِ الاَّ فَشَيْب الرَّاسْ فِيْه ألْف صِرْفه

 

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