وِجْهَةْ الْجَرح..!

فِيْ رِحْلَةْ الْبَحْث عَنْ نَفْسِيْ وْ عَنْ مِبْتَغَايْ

كِنْت أحْمِلْ الأرْض وَ ابْحَثْ عَنْ مِقرّ وْ بَلَدْ..!

وْ بِالرَّغْم مِنْ كَثْرَةْ أحْبَابِيْ وْ كِثْر اصْدِقَايْ

كِنْت الْوِحِيْد الْوِحِيْد اللَّى مَا حَوْله أحَدْ

سَرَجْت اْلَاقْلامْ بَحْثٍ فِيْ الشِّعِرْ عَنْ فِضَايْ

فِيْ مِجْتَمَعْ تِنْتِهِيْ بِهْ الْعاطِفِهْ بِالْوَأَدْ

قِدَّامِيْ الْحِزِنْ وِ الذِّكْرَى وْ جَرْحِيْ وَرَايْ

وِ الْيَاسْ كَانْ بْشِعُوْرِيْ مِرْتِبِطْ لِلْأَبَدْ

فَرَدْت جِنْحَانْ عِشْقِيْ وِ رْفِضِتْنِيْ سِمَايْ..!



وْ مَا كَانْ صَبْرِيْ جِمِيْل وْ لا طِوِيْل الأَمَدْ

رِجَعْت أكَفِّنْ طِمُوحَاتِيْ وَ ارَجِّعْ خِطَايْ

إلَى قِبُوْر الأمَانِيْ وَ ارْتِمِيْ فِيْ اللَّحَدْ..!

غَنَّيْت لِلْحِبّ وَ اصْوَاتْ الْمَآذِنْ صِدَايْ

وِ اللَّيْل مِحْرَابْ فِيْه الشَّوْق قَامْ وْ هِجَدْ

مِنْ حَيْث وَلَّيْت وَجْهِيْ كَانْ جَرْحِيْ مَعَايْ

وِ الْجَرْح كَانْ الْمِدَادْ لْهَاجِسِيْ وِ الْمِدَدْ

وْ مِنْ وَيْن وَلَّيْت رِجْلِيْ كِنْتِيْ انْتِيْ مِدَايْ



أطْوِيْ الْمِسَافَاتْ لكِنّ الْمِدَى بِبْتِعِدْ..!

بَحَثْت عَنِّكْ وْ عَنْ نَفْسِيْ وْ عَنْ مِبْتَغَايْ



كِنْت أحْمِلِكْ أرْض وَ ابْحَثْ عَنْ مِقَرّ وْ بَلَدْ..!

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