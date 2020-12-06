شعر: خالد الوشاحي

وِجْهَةْ الْجَرح..!

التاريخ:

فِيْ رِحْلَةْ الْبَحْث عَنْ نَفْسِيْ وْ عَنْ مِبْتَغَايْ

                        كِنْت أحْمِلْ الأرْض وَ ابْحَثْ عَنْ مِقرّ وْ بَلَدْ..!

وْ بِالرَّغْم مِنْ كَثْرَةْ أحْبَابِيْ وْ كِثْر اصْدِقَايْ

                        كِنْت الْوِحِيْد الْوِحِيْد اللَّى مَا حَوْله أحَدْ

سَرَجْت اْلَاقْلامْ بَحْثٍ فِيْ الشِّعِرْ عَنْ فِضَايْ

                        فِيْ مِجْتَمَعْ تِنْتِهِيْ بِهْ الْعاطِفِهْ بِالْوَأَدْ

قِدَّامِيْ الْحِزِنْ وِ الذِّكْرَى وْ جَرْحِيْ وَرَايْ

                        وِ الْيَاسْ كَانْ بْشِعُوْرِيْ مِرْتِبِطْ لِلْأَبَدْ

فَرَدْت جِنْحَانْ عِشْقِيْ وِ رْفِضِتْنِيْ سِمَايْ..!

                        وْ مَا كَانْ صَبْرِيْ جِمِيْل وْ لا طِوِيْل الأَمَدْ

رِجَعْت أكَفِّنْ طِمُوحَاتِيْ وَ ارَجِّعْ خِطَايْ

                        إلَى قِبُوْر الأمَانِيْ وَ ارْتِمِيْ فِيْ اللَّحَدْ..!

غَنَّيْت لِلْحِبّ وَ اصْوَاتْ الْمَآذِنْ صِدَايْ

                        وِ اللَّيْل مِحْرَابْ فِيْه الشَّوْق قَامْ وْ هِجَدْ

مِنْ حَيْث وَلَّيْت وَجْهِيْ كَانْ جَرْحِيْ مَعَايْ

                        وِ الْجَرْح كَانْ الْمِدَادْ لْهَاجِسِيْ وِ الْمِدَدْ

وْ مِنْ وَيْن وَلَّيْت رِجْلِيْ كِنْتِيْ انْتِيْ مِدَايْ

                        أطْوِيْ الْمِسَافَاتْ لكِنّ الْمِدَى بِبْتِعِدْ..!

بَحَثْت عَنِّكْ وْ عَنْ نَفْسِيْ وْ عَنْ مِبْتَغَايْ

                        كِنْت أحْمِلِكْ أرْض وَ ابْحَثْ عَنْ مِقَرّ وْ بَلَدْ..!

طباعة Email
تعليقات

تعليقات

↑ أعلى