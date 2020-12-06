شعر: خالد الوشاحي
وِجْهَةْ الْجَرح..!
فِيْ رِحْلَةْ الْبَحْث عَنْ نَفْسِيْ وْ عَنْ مِبْتَغَايْ
كِنْت أحْمِلْ الأرْض وَ ابْحَثْ عَنْ مِقرّ وْ بَلَدْ..!
وْ بِالرَّغْم مِنْ كَثْرَةْ أحْبَابِيْ وْ كِثْر اصْدِقَايْ
كِنْت الْوِحِيْد الْوِحِيْد اللَّى مَا حَوْله أحَدْ
سَرَجْت اْلَاقْلامْ بَحْثٍ فِيْ الشِّعِرْ عَنْ فِضَايْ
فِيْ مِجْتَمَعْ تِنْتِهِيْ بِهْ الْعاطِفِهْ بِالْوَأَدْ
قِدَّامِيْ الْحِزِنْ وِ الذِّكْرَى وْ جَرْحِيْ وَرَايْ
وِ الْيَاسْ كَانْ بْشِعُوْرِيْ مِرْتِبِطْ لِلْأَبَدْ
فَرَدْت جِنْحَانْ عِشْقِيْ وِ رْفِضِتْنِيْ سِمَايْ..!
وْ مَا كَانْ صَبْرِيْ جِمِيْل وْ لا طِوِيْل الأَمَدْ
رِجَعْت أكَفِّنْ طِمُوحَاتِيْ وَ ارَجِّعْ خِطَايْ
إلَى قِبُوْر الأمَانِيْ وَ ارْتِمِيْ فِيْ اللَّحَدْ..!
غَنَّيْت لِلْحِبّ وَ اصْوَاتْ الْمَآذِنْ صِدَايْ
وِ اللَّيْل مِحْرَابْ فِيْه الشَّوْق قَامْ وْ هِجَدْ
مِنْ حَيْث وَلَّيْت وَجْهِيْ كَانْ جَرْحِيْ مَعَايْ
وِ الْجَرْح كَانْ الْمِدَادْ لْهَاجِسِيْ وِ الْمِدَدْ
وْ مِنْ وَيْن وَلَّيْت رِجْلِيْ كِنْتِيْ انْتِيْ مِدَايْ
أطْوِيْ الْمِسَافَاتْ لكِنّ الْمِدَى بِبْتِعِدْ..!
بَحَثْت عَنِّكْ وْ عَنْ نَفْسِيْ وْ عَنْ مِبْتَغَايْ
كِنْت أحْمِلِكْ أرْض وَ ابْحَثْ عَنْ مِقَرّ وْ بَلَدْ..!