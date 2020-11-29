يَا دَارْ مَا يَنْقِصْ غَلاهَا وْ لا زَالْ

قَدْر الْغَلا عَالِيْ وِسِيْع الرَّحَايِبْ

حِبّ الْوِطَنْ مِيْرَاثْ أهْلِيْ وْ الاجْيَالْ

فِطْره فِطَرْه اللّه عِظِيْم الْوَهَايِبْ

جِيْلٍ وَرَا جِيْلٍ صَنَادِيْد وِ جْبَالْ

فَزْعَةْ وِطَنَّا عَنْ لِهِيْب الْحَرَايِبْ

مِنْ عَهْد (زَايِدْ) وِ الْوِطَنْ مِضْرَبْ أمْثَالْ

وِ الْجُوْد مِنْ كَفَّيْه غَيْث السَّحَايِبْ

مَا غَابْ عَنْ فِكْرِيْ وْ ذِكْره عَلَى الْبَالْ

وِالنَّاسْ تِشْهَدْ لِهْ بِفِعْل الْعَجَايِبْ

سَطَّرْ لِهْ التَّارِيْخ أقْوَالْ وَ افْعَالْ

وِ اللَّى قِصَدْ (زَايِدْ) فَلا عَادْ خَايِبْ

فِيْ كِلّ دَوْلِهْ بَدَّلْ الْحَالْ بَاحْوَالْ

زِعِيْم بِالشِّدِّهْ عِقِيْد الرِّكَايِبْ

مَرْحُوْم يَا شَيْخٍ نِزَلْ وَارِفْ ظْلالْ



فِيْ جَنَّةْ الْفِرْدَوْس.. يَا رَبّ طَايِبْ

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