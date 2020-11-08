طِعُون الألَمْ

مَا عَادْ لِلشَّرْهَاتْ حَاضِرْ وْمَمْنُوْن

دَمّ الْوِفَا مَسْفُوْك وِالْحَظّ دُوْنِيْ..!

وِانْ قِلْت: يَا قَلْبِيْ تَرَكَّدْ وْبِالْهُوْن

يَبْكِيْ ألَمْ وِيْزِيْد هَمّهْ طِعُوْنِيْ

يَا لَيْت مَا بِالْحِبّ خَايِنْ وْمَفْتُوْن

وَاغِيْب عَنْه وْ لَوْ كِثِيْر اعْذِلَوْنِيْ

أعْطَيْت مِنْ رُوْحِيْ وْ مِنْ خَافِقْ النُّوْن

صَدَّقْت بِاحْسَاسِيْ وْ هُمْ كَذِّبَوْنِيْ..!

إن كَانْ ذَنْبِيْ طِيْبِتِيْ وِالْبَعَضْ دُوْن

مَشْكَايْ لِلَّى فِيْه أحْسِنْ ظِنُوْنِيْ

خَابَتْ مِسَاعِيْ طَالِبْ الدُّوْن بالدُّوْن

قَلْبِيْ حِكَمْتِهْ لَوْ فِدَتْهُمْ عِيُوْنِيْ

مِنْ دُوْن شَكّ وْ فَوْق مَا هُمْ يِظِنُّوْن

تِبْقَى عَلَى رُوْس النِّوَايِفْ حِصُوْنِيْ

وِالْخَايِبْ اللَّى غَشّهُمْ دُوْن يَدْرُوْن

لا بِدّ.. مَا يَدْرُوْن بِهْ وْيَعْذِرُوْنِيْ

مَا عَادْهَا تَفْرِقْ وْ لا عَادْ لِيْ لَوْن

طَعْم الْفِرَاقْ الْمُرّ هُمْ ذَوِّقَوْنِيْ

وِالْيَوْم وِاللَّى بَامْره يْسَبِّحْ الْكَوْن



مَا امِدّ كَفِّيْ لَوْ بِكَيْت.. وْبِكَوْنِيْ

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز