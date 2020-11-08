شعر: نورة السبيعي

طِعُون الألَمْ

التاريخ:

مَا عَادْ لِلشَّرْهَاتْ حَاضِرْ وْمَمْنُوْن

                      دَمّ الْوِفَا مَسْفُوْك وِالْحَظّ دُوْنِيْ..!

وِانْ قِلْت: يَا قَلْبِيْ تَرَكَّدْ وْبِالْهُوْن

                     يَبْكِيْ ألَمْ وِيْزِيْد هَمّهْ طِعُوْنِيْ

يَا لَيْت مَا بِالْحِبّ خَايِنْ وْمَفْتُوْن

                     وَاغِيْب عَنْه وْ لَوْ كِثِيْر اعْذِلَوْنِيْ

أعْطَيْت مِنْ رُوْحِيْ وْ مِنْ خَافِقْ النُّوْن

                     صَدَّقْت بِاحْسَاسِيْ وْ هُمْ كَذِّبَوْنِيْ..!

إن كَانْ ذَنْبِيْ طِيْبِتِيْ وِالْبَعَضْ دُوْن

                     مَشْكَايْ لِلَّى فِيْه أحْسِنْ ظِنُوْنِيْ

خَابَتْ مِسَاعِيْ طَالِبْ الدُّوْن بالدُّوْن

                     قَلْبِيْ حِكَمْتِهْ لَوْ فِدَتْهُمْ عِيُوْنِيْ

مِنْ دُوْن شَكّ وْ فَوْق مَا هُمْ يِظِنُّوْن

                     تِبْقَى عَلَى رُوْس النِّوَايِفْ حِصُوْنِيْ

وِالْخَايِبْ اللَّى غَشّهُمْ دُوْن يَدْرُوْن

                     لا بِدّ.. مَا يَدْرُوْن بِهْ وْيَعْذِرُوْنِيْ

مَا عَادْهَا تَفْرِقْ وْ لا عَادْ لِيْ لَوْن

                     طَعْم الْفِرَاقْ الْمُرّ هُمْ ذَوِّقَوْنِيْ

وِالْيَوْم وِاللَّى بَامْره يْسَبِّحْ الْكَوْن

                     مَا امِدّ كَفِّيْ لَوْ بِكَيْت.. وْبِكَوْنِيْ

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