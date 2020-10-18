جَمْرَةْ حَنِين

وَا نَفْسِيْ اللَّى كَاسِيْ الضِّيْق لَوْنها

وِالنَّاسْ مَا تَدْرِيْ عَنْ اكْثَرْ حِزُوْنها

مِنْ خَلْف سِتْر الْقَلْب يِكْثَرْ نِحِيْبها

حَتَّى غِدَا فِيْهَا وْكَثَّرْ شِطُوْنها

مْوَاجَهْ الدِّنْيَا وِالايَّام وِالْعَنَا

تَبْغِيْ لْهَا رُوْحٍ عَلَى اللّه ظِنُوْنها

وِاللَّى دِرُوْبه دُوْب تَنْقِلْ رِوَاحله

الْوَنِّهْ اللَّى مِنْ ضِمِيْره يَا هُوْنها

يَسْرِيْ وَرَا بَرَّاقْ لَيْلٍ لِوَامْعِهْ

يَرْوِيْ ظُمَا عَيْنٍ عِمَتْهَا شِجُوْنها

يَا لَيْت مَا لِلْقَلْب جَرْحٍ يِضِيْق بِهْ

لا عَمِّسَتْ اْلاَرْيَا وْذِبْلَتْ غِصُونْها

يِنْفَكّ بَابْ الْبَسْمِهْ اللَّى مَحَلَّهَا

بَيْن الْوِجِيْه اللَّى مَا تِحْيَا بِدُوْنها

وَيْن الشِّعُوْر وْشِيْمِةٍ مَا تِبُوْر بِيْ

لا مَرَّوْا الأصْحَابْ نِلْقَى زِبُوْنها

رَاحَتْ مَرَاحْ الْعِمر يَا عَاذِلْ الصَّبِرْ

وَاللّه وِكِيْل الدَّمْعه اللَّى تَرَوْنها

مِنْ فَاتْ مِنْه الْعَزم ضَاقَتْ رَحَابْتِهْ

وْزَادَتْ عَلَى نَفْسه وْكِثْرَتْ طِعُونْها

جَمْرَةْ حِنِيْنٍ مَا يِطَفِّيْ لِهِيْبها

لَوْ السِّمَا بِالْوَسم هَلَّتْ مِزُوْنها

مَا هُو بْرَاضِيْ لَيْن تِمْلا مِشَاعره



فَرْحَةْ عِمِرْ لا ضَمَّهَا مَا يِخُوْنها

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز