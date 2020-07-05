شعر: هيلة القحطاني (شواهق نجد)

خِزَايِنْ الرَّحْمن

التاريخ:

هَلَّتْ بِشَايِرْ عِيْدِنَا عِقُبْ طَاعه

               وْ وَعْدٍ بِغِفْرَانْ الذِّنُوب الْعِظِيْمِهْ

خِزَايِنْ الرَّحْمن فِيْهَا طِمَاعه

               وْ مَا مَدَّتْ يْدَيْن الْجَوَادْ الْكِرِيْمِهْ

حِنَّا تِفَرَّقْنَا وْ حِنَّا جِمَاعه..!

               وْ عِوَاقِبْ الْفَرْقَى عَلَيْنَا وِخِيْمِهْ

مِنْ عِقْب (فَيْرُوْسٍ) بِفِعْلِهْ شَنَاعه

               وْ خِسَايِرْ أرْوَاحْ الْبِشَرْ بِهْ جِسِيْمِهْ

الْعَالَمْ أصْبَحْ مِنْه فِيْ ظَرْف سَاعه

               خَاوِيْ شِوَارِعْ.. مَا لِهْ أيَّاتْ قِيْمِهْ

مِنْ ضِعْفِنَا مَا عَادْ فِيْنَا اسْتِطَاعه

               وِ الْحَوْل وِ الْقُوّهْ لِدَيْنَا عِدِيْمِهْ

إلاَّ بِحَبْل اللّه وَ اكُفّ الضَّرَاعه

               يِرْفَعْ بَلاهْ بْحَقّ (مُوْسَى) كِلِيْمِهْ

وِ بْجَاهْ مِنْ نَالْ الشَّرَفْ بِالشِّفَاعه

               وْ بَانْوَارْ وَجْهِهْ يَهْمِلْ الْوَبل دَيْمِهْ

تَاهَبْ لِنَا مِنْ جَوْر شَرَّهْ مَنَاعه

               وْ تَشْفِيْ الْمِرِيْض اللَّى شِكَا جَوْر ضَيْمِهْ

وْ تِجْمَعْ شَمِلْ الاحْبَابْ عِقْب انْقِطَاعه

               يَا مِحْيِيْ عْظَامٍ هِشِيْمٍ رِمِيْمِهْ

حَتَّى الْفِضَا رَحَابِتِهْ وِ اتِّسَاعه

               ضِيِّقْ بِنَا.. وِ النَّفْس مَا هِيْ حِلِيْمِهْ

نِرْضَى بِحِكْمِكْ وِ القِدَرْ وِ انْدِفَاعه

               وِ الْخَيْر بِايْدِكْ وِ النَّعَايِمْ عِمِيْمِهْ

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