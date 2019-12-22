سَجَّةْ فِكِرْ

الْيَوْم ... ضَاقْ (الْعَارِضْ) بْكِلّ مَا فِيْه

مِنْ ضِيْقِةٍ مَرَّتْ عَلَيْ وِ رْثَعَتْ بِيْ

سَجَّيْت ... فِيْ بَحْر التِّفَاكِيْر وِ التّيْه

وَ اخَذْت لِيْ جَوْلِهْ بَعَدْ مَا اسْهِبَتْ بِيْ

ذِكْرَى تِجِيْبِهْ لِيْ وْ ذِكْرَى تِوَدِّيْه

وْ ذِكْرَى تِمَوِّتْنِيْ وْ ذِكْرَى حِيَتْ بِيْ

اللّه حِسِيْب الْوَقْت لا جَابْ طَارِيْه

مَا كَنِّهْ إلاَّ خَنْجَرٍ وِ انْثِبَتْ بِيْ

وِ الاَّ مِثِلْ سَيْلٍ تَحَدَّرْ بِوَادِيْه

مَرّ وْ خَذْ غْصُوْن الْحِيَا اللَّى بِقَتْ بِيْ

لا وَاللّه إلاَّ رِيْح ... وَاتْلَتْ بِتَالِيْه



يَا قُوَّةْ اللّه وِشْ بِقَى وِشْ لِقَتْ بِي..؟!

مَا يِنْشِكَى جَرْح النِّدَامِهْ لِرَاعِيْه

سَحَّابِةٍ خَالَتْ عَلَيْ وِ امْطَرَتْ بِيْ

لَيْت السِّنِهْ تَمَّتْ ... وْ قَفَّتْ .. تِبَارِيْه

أقَلَّهَا اقُوْل السِّنِهْ مَا ارْخِصَتْ بِيْ

عَشَانْ مَا الْحِقْهَا مَلامْ وْ مِشَارِيْه

وَ اقُوْل كَثَّرْ خَيْرَهَا تْجَمِّلَتْ بِيْ

وِ الاَّ مِوَاجِعْ جَرْحه وْ ذِكْر مَاضِيْه

تَبْطِيْ تِشِيْل رْسُوْمَهَا اللَّى وْسِمَتْ بِيْ

وَ اللّه .. فَلا ابْكِيْ وَ اسْهِرْ الْعَيْن وَ ارْجِيْه



رُوْحِيْ وَ اعَرْف عْلاجْهَا لا جْمَحَتْ بِيْ