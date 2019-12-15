ألْف تَهْوِيْدِةْ

المصدر: شعر: وفا القصيمي - الإمارات

تِحِسّ بْشَي ٍ أكْبَرْ مِنْ مِدَى التَّعْبِيْر

وْ لا يَسْعِفْ شِعُوْرِك غَيْر .. تَنْهِيْدِهْ

كِثِيْر أشْيَاءْ مَا تَمْلِكْ لَهَا التَّغْيِيْر

لَهَا الصَّبْر .. وْلِقَلْبِكْ ألْف تَهْوِيْدِهْ

وْ لا تِقْلَقْ .. فَلا يِعْجَزْ عَنْ التَّدْبِيْر

مِنْ الدِّنْيَا اتِّصَاغَرْ فِيْ مِقَالِيْدِهْ

وْ لا تِحْزَنْ .. وْ لا يِسْتَاهَلْ التَّكْدِيْر

دِوَا كِلّ الْجِرُوْح .. الْوَقْت .. تَضْمِيْدِهْ

والَى هذِيْ الدِّمُوْع وْ بَسّ .. لِلتَّبْذِيْر

تَرَى حَتَّى الدَّمِعْ مَا يْهُوْن تَبْدِيْدِهْ

تِبَسَّمْ بَسّ .. مَا يِسْتَاهَلْ التَّعْكِيْر

وْ شَي ٍ لَوْ نِشَدْته قَالْ : مَبْ بِيْدِهْ

عَلَى مَرّ الْحَيَاهْ .. الْعِمْر .. وِ التَّفْكِيْر

نِسَى الإنْسَانْ يَقْطِفْ مِنْ عَنَاقِيْدِهْ

عَنَاقِيْد الْقَنَاعه وِ الرِّضَا .. تَسْخِيْر

تَحَتْ أمْرِكْ يِصِيْر الْكَوْن مِنْ جِيْدِهْ

تَعَالْ وْ خَلّ كِلّ اللَّى يِصِيْر يْصِيْر

ولا تْكِفّ .. الرِّضَا وِ الْحَمْد .. تَرْدِيْدِهْ

تِمَشَّى .. غَنّ .. إقْرَا .. إسْتِجِنّ .. وْ طِيْر

وْ مَارِسْ كِلّ مَا وِدِّكْ لَوْ تْعِيْدِهْ