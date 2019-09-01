مَرْثِيَّةْ الْفَقد

الْيَوم نَرْثِيْ.. وْبِكْره النَّاسْ تَرْثِيْنَا

وْمِنْ شِدَّةْ الْفَقْد كَمْ تَبْكِيْ مَآقِيْنَا



فَقْد الأحِبِّهْ شِعُوْره مِتْعِبْ وْقَاسِيْ

وَاللّه يِخَفِّفْ عَلَيْنَا مَا بِخَافِيْنَا

كَمْ رَاحْ عَنَّا أحِبّهْ وْ كَمْ بِكَيْنَاهُمْ

مِنْ أمْس لِلْيَوْم نَبْكِيْ فْرَاقْ غَالِيْنَا

أكْتِبْ قِصِيْدَةْ رِثَاءْ وْ تِدْمَعْ عْيُوْنِيْ

وَاقُوْل بِكْره بِيُوْت الشِّعر تَبْكِيْنَا

وَاتْخَيَّلْ الْمَوْقِفْ اللَّى نَحْسِبْ حْسَابه

يَوْم اللِّيَاليْ تِدُوْر.. وْ يِنْكِتِبْ فِيْنَا

وَاسْتَحْضِرْ الْمَوت وَاسْتَشْعِرْ نِبَا مَوْتِيْ

وِبْكِلّ (خِدْمَةْ جَنَايِزْ) ذَاعْ طَارِيْنَا

يَا رَبّ عَبْدِكْ ضِعِيْف وْ مِنْك يِتْرَقَّبْ

عَفْوِكْ وْ صَفْحِكْ.. إذَا حَانَتْ مَنَاوِيْنَا

وْ يَا رَبّ تَغْفِرْ ذِنُوْب الْعَبْد لِمْقَصِّرْ

وِ تْثَبِّتْ أقْدَامْنَا.. انْ زَلَّتْ خِطَاوِيْنَا

الْعِمِرْ مَحْدُوْد وِ الآجَالْ مَكْتُوْبه

وِ الشِّكِرْ لِلرَّبّ لَى بِالْحِكِمْ يَرْضِيْنَا

يَا كَمْ كِتَبْنَا بِحَرْف الشِّعر مَرْثِيِّهْ



نَرْثِيْ الأحِبّهْ .. وْ بِكْره النَّاسْ تَرْثِينَا