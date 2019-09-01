مَرْثِيَّةْ الْفَقد

الْيَوم نَرْثِيْ.. وْبِكْره النَّاسْ تَرْثِيْنَا
وْمِنْ شِدَّةْ الْفَقْد كَمْ تَبْكِيْ مَآقِيْنَا
فَقْد الأحِبِّهْ شِعُوْره مِتْعِبْ وْقَاسِيْ
وَاللّه يِخَفِّفْ عَلَيْنَا مَا بِخَافِيْنَا
كَمْ رَاحْ عَنَّا أحِبّهْ وْ كَمْ بِكَيْنَاهُمْ
مِنْ أمْس لِلْيَوْم نَبْكِيْ فْرَاقْ غَالِيْنَا
أكْتِبْ قِصِيْدَةْ رِثَاءْ وْ تِدْمَعْ عْيُوْنِيْ
وَاقُوْل بِكْره بِيُوْت الشِّعر تَبْكِيْنَا
وَاتْخَيَّلْ الْمَوْقِفْ اللَّى نَحْسِبْ حْسَابه
يَوْم اللِّيَاليْ تِدُوْر.. وْ يِنْكِتِبْ فِيْنَا
وَاسْتَحْضِرْ الْمَوت وَاسْتَشْعِرْ نِبَا مَوْتِيْ
وِبْكِلّ (خِدْمَةْ جَنَايِزْ) ذَاعْ طَارِيْنَا
يَا رَبّ عَبْدِكْ ضِعِيْف وْ مِنْك يِتْرَقَّبْ
عَفْوِكْ وْ صَفْحِكْ.. إذَا حَانَتْ مَنَاوِيْنَا
وْ يَا رَبّ تَغْفِرْ ذِنُوْب الْعَبْد لِمْقَصِّرْ
وِ تْثَبِّتْ أقْدَامْنَا.. انْ زَلَّتْ خِطَاوِيْنَا
الْعِمِرْ مَحْدُوْد وِ الآجَالْ مَكْتُوْبه
وِ الشِّكِرْ لِلرَّبّ لَى بِالْحِكِمْ يَرْضِيْنَا
يَا كَمْ كِتَبْنَا بِحَرْف الشِّعر مَرْثِيِّهْ
نَرْثِيْ الأحِبّهْ .. وْ بِكْره النَّاسْ تَرْثِينَا