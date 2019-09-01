شعر: مريم النَّقْبي (سجايا الرّوح)

مَرْثِيَّةْ الْفَقد

التاريخ:

الْيَوم نَرْثِيْ.. وْبِكْره النَّاسْ تَرْثِيْنَا

                  وْمِنْ شِدَّةْ الْفَقْد كَمْ تَبْكِيْ مَآقِيْنَا

فَقْد الأحِبِّهْ شِعُوْره مِتْعِبْ وْقَاسِيْ

                  وَاللّه يِخَفِّفْ عَلَيْنَا مَا بِخَافِيْنَا

كَمْ رَاحْ عَنَّا أحِبّهْ وْ كَمْ بِكَيْنَاهُمْ

                  مِنْ أمْس لِلْيَوْم نَبْكِيْ فْرَاقْ غَالِيْنَا

أكْتِبْ قِصِيْدَةْ رِثَاءْ وْ تِدْمَعْ عْيُوْنِيْ

                وَاقُوْل بِكْره بِيُوْت الشِّعر تَبْكِيْنَا

وَاتْخَيَّلْ الْمَوْقِفْ اللَّى نَحْسِبْ حْسَابه

                يَوْم اللِّيَاليْ تِدُوْر.. وْ يِنْكِتِبْ فِيْنَا

وَاسْتَحْضِرْ الْمَوت وَاسْتَشْعِرْ نِبَا مَوْتِيْ

               وِبْكِلّ (خِدْمَةْ جَنَايِزْ) ذَاعْ طَارِيْنَا

يَا رَبّ عَبْدِكْ ضِعِيْف وْ مِنْك يِتْرَقَّبْ

              عَفْوِكْ وْ صَفْحِكْ.. إذَا حَانَتْ مَنَاوِيْنَا

وْ يَا رَبّ تَغْفِرْ ذِنُوْب الْعَبْد لِمْقَصِّرْ

               وِ تْثَبِّتْ أقْدَامْنَا.. انْ زَلَّتْ خِطَاوِيْنَا

الْعِمِرْ مَحْدُوْد وِ الآجَالْ مَكْتُوْبه

                وِ الشِّكِرْ لِلرَّبّ لَى بِالْحِكِمْ يَرْضِيْنَا

يَا كَمْ كِتَبْنَا بِحَرْف الشِّعر مَرْثِيِّهْ

               نَرْثِيْ الأحِبّهْ .. وْ بِكْره النَّاسْ تَرْثِينَا

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