عِرْس (دْبَيّ)

المصدر: شعر: بنت الإمارات

يَا لَيْلِةٍ مِنْ لِيَالِيْ الْعِمر مَحْسُوبه

غَنَّى لَهَا السِّعْد مِنْ تَرْنِيْمَةْ أوْتَاره

وِالْبَدِرْ فِيْهَا تَنَحَّى وَاعْلَنْ التَّوْبه

لا شَكّ غَطَّتْ بِدُوْر (دْبَيّ) مِقْدَاره

بَدْرٍ تِجَلَّى وْ هَلّ الدّيْم مِنْ صَوْبه

وَامْطَرْ عَلَى قَاعَةْ الأفْرَاحْ بَامْطَاره

وْبَدْرٍ تِجَلَّى وْ سَاقْ الشَّمْس فِـــــــ.. دْرُوْبه

وَاشْرَقْ عَلَى غِرَّةْ الإصْبَاحْ بَانْوَاره

وْبَدْرٍ تِجَلَّى وْ طَلّ الْبَدر مِنْ ثَوْبه

يَفْتِنْ عِيُوْن الْحِضُوْر وْ تَسْبِيْ أنْظَاره

الزَّيْن فِيْهُمْ مْحَصِّلْ فَوْق مَطْلُوْبه

وَانَا اشْهَدْ انِّهْ مْخَلَّفْ مَا هب آعَاره

لَيْلِهْ وْ لا ألْف لَيْلِهْ .. لَيْلِهْ أعْجُوْبه

اْلِقْلُوْب مَشْغُوْفه ٫٫ وْاْلِعْيُوْن مِحْتَاره

أزْهَتْ بِهَا كِلّ مَنْجُوْبه وْ مَنْتُوْبه

وْ عَطَّرْ بِهَا الشَّوْق زِوَّاره وْ سِمَّاره

وِ(دْبَيّ) غَنَّتْ طَرَبْ .. وِ(دْبَيّ) مَحْبُوْبه

وِاللَّى ضِوَى الدَّارْ دَاره وِالْقُمَرْ جَاره

اللَّى تِمَلَّكْ شِغـَافْ الْقَلْب بِاسْلُوْبه

وْ سَهْم الْغَلا عَالْوِفَا مَا تَنْزِلْ أسْعَاره

لَيْلَةْ فَرَحْ مَالَتْ بْهَا كِلّ رَعْبُوْبه

وْ مِنْ كِلّ عُوْدٍ لِدِيْنٍ تَاهَتْ أثْمَاره

مَا طَرَّشْ السِّعْد فِيْهَا عَنْه مَنْدُوْبه

إلاَّ رِزَمْ لِلْحِضُوْر وْ هَلّ بِكْبَاره

وِ الْعُوْد الازْرَقْ يِلُوْم الْجَمر وِ شْبُوْبه

مِنْ دِهِنْ عُوْدٍ تَعَتَّقْ وَاعْلَنْ أسْرَاره

وْ مِنْ هُوْ يِلُوْم الْمِسَا لَوْ جَرّ مَسْحُوْبه

مَعْذُوْر لَوْ طَرَّزْ مْن الْحَانِهْ أشْعَاره

وِالدَّلِّهْ اللَّى بْكَيْف الْوِدّ مَصْبُوْبه

عَسَى انَّهَا عَالْفَرَحْ تِنْصَبّ تِكْرَاره

لَيْلٍ نِطَقْ بِالْعِيُوْن وْ تَنْصِتْ قْلُوْبه

مَا يِقْدَرْ الشِّعر يَنْدِبْ لاجْلِهْ أعْذَاره

شِمَالِهْ وْ شَرْقِهْ وْ غَرْبِهْ مَعَ جْنُوْبه

تَارَهْ نِحَسْبه خَيَالْ وْ وَاقِعٍ تَاره

هُوْ حِلْم أوْ عِلْم أوْ أطْيَافْ مَكْتُوْبه

أبْلَجْ عَلَى فَالْ سِعْد (دْبَيّ) وِاخْتَاره

نُوْرٍ عَلَى نُوْر شَعّ وْ زَخْرَفْ هْدُوْبه

طَوَّقْ حِدُوْد الْمِسَا وِنْجُوْمه سْتَاره

شَيٍ يِصِيْب الذِّهُوْن بْشِبْه غَيْبُوْبه

مَا بَيْن أنْوَاره وْ مَا بَيْن أنْهَاره

وِانْ هَبَّتْ الذِّكْرِيَاتْ بْنَفْحَةْ طْيُوْبه

يَبْطِيْ عَلَى الْبَالْ عِرْس (دْبَيّ) تِذْكَاره