اخْتِرْت لِكْ يا صِدِيْق الْعِمر لَحْظَةْ عِسِرْ

وْ لَحْظَةْ تأكَّدْ لِيْ الْخِذْلاَنْ.. سَامَحْتِكْ

الْيَا مِتَى تَعْبِرْ الدِّنْيَا وْ جَهْلِكْ جِسِرْ

حَاوَلْت أصَحِّيْك قَبْل تْنُوْح نَايِحْتِكْ

لكِنِّكْ أغْضَيْت و الْجَاهِلْ لْيَا اغْضَى خِسِرْ



وِ الْبَارحه فِيْ عِيُونِيْ غَيْر بَارِحْتِكْ

مَدَّيْت كَفِّكْ، وْ كَفَّيْن الْمِفَارَقْ يِسِرْ

و انا عَلَى نِيَّةْ النِّسْيَانْ صَارِحْتِكْ

هذاك دَرْبِكْ.. تحَزَّمْ لِلْمِفَارَقْ.. وْ سِرْ

بِالرَّغْم مِنْ قَسْوَةْ الْخِذْلانْ سَامَحْتِكْ

وَ ابَشِّرِكْ حَالْنَا بَعْد افترقنا تِسِرّ

مَا مِتّ بَعْدِكْ.. وْ لاَ فَرْقَايْ ذَابِحْتِكْ

أنَا تَعَلَّمْت.. صِرْت انْسَان ضِدّ الْكَسِرْ



وِ ارْتِحْت مِنِّكْ٫٫ وْ نَفْس الْوَقْت رَيَّحْتِكْ