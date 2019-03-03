شعر: عايض الظفيري

نِيَّةْ النِّسْيَانْ

التاريخ:

اخْتِرْت لِكْ يا صِدِيْق الْعِمر لَحْظَةْ عِسِرْ

                                   وْ لَحْظَةْ تأكَّدْ لِيْ الْخِذْلاَنْ.. سَامَحْتِكْ

الْيَا مِتَى تَعْبِرْ الدِّنْيَا وْ جَهْلِكْ جِسِرْ

                                   حَاوَلْت أصَحِّيْك قَبْل تْنُوْح نَايِحْتِكْ

لكِنِّكْ أغْضَيْت و الْجَاهِلْ لْيَا اغْضَى خِسِرْ

                                   وِ الْبَارحه فِيْ عِيُونِيْ غَيْر بَارِحْتِكْ

مَدَّيْت كَفِّكْ، وْ كَفَّيْن الْمِفَارَقْ يِسِرْ

                                   و انا عَلَى نِيَّةْ النِّسْيَانْ صَارِحْتِكْ

هذاك دَرْبِكْ.. تحَزَّمْ لِلْمِفَارَقْ.. وْ سِرْ

                                   بِالرَّغْم مِنْ قَسْوَةْ الْخِذْلانْ سَامَحْتِكْ

وَ ابَشِّرِكْ حَالْنَا بَعْد افترقنا تِسِرّ

                                 مَا مِتّ بَعْدِكْ.. وْ لاَ فَرْقَايْ ذَابِحْتِكْ

أنَا تَعَلَّمْت.. صِرْت انْسَان ضِدّ الْكَسِرْ

                                وِ ارْتِحْت مِنِّكْ٫٫ وْ نَفْس الْوَقْت رَيَّحْتِكْ

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