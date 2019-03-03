نِيَّةْ النِّسْيَانْ

اخْتِرْت لِكْ يا صِدِيْق الْعِمر لَحْظَةْ عِسِرْ
وْ لَحْظَةْ تأكَّدْ لِيْ الْخِذْلاَنْ.. سَامَحْتِكْ
الْيَا مِتَى تَعْبِرْ الدِّنْيَا وْ جَهْلِكْ جِسِرْ
حَاوَلْت أصَحِّيْك قَبْل تْنُوْح نَايِحْتِكْ
لكِنِّكْ أغْضَيْت و الْجَاهِلْ لْيَا اغْضَى خِسِرْ
وِ الْبَارحه فِيْ عِيُونِيْ غَيْر بَارِحْتِكْ
مَدَّيْت كَفِّكْ، وْ كَفَّيْن الْمِفَارَقْ يِسِرْ
و انا عَلَى نِيَّةْ النِّسْيَانْ صَارِحْتِكْ
هذاك دَرْبِكْ.. تحَزَّمْ لِلْمِفَارَقْ.. وْ سِرْ
بِالرَّغْم مِنْ قَسْوَةْ الْخِذْلانْ سَامَحْتِكْ
وَ ابَشِّرِكْ حَالْنَا بَعْد افترقنا تِسِرّ
مَا مِتّ بَعْدِكْ.. وْ لاَ فَرْقَايْ ذَابِحْتِكْ
أنَا تَعَلَّمْت.. صِرْت انْسَان ضِدّ الْكَسِرْ
وِ ارْتِحْت مِنِّكْ٫٫ وْ نَفْس الْوَقْت رَيَّحْتِكْ