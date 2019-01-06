مرور الْكِرَامْ

مَرَّوْا مِرُوْر الْكِرَامْ وْلَيْت مَا مَرَّوْا



أوْ لَيْتِنَا يَا الظِّنُوْن كْرَامْ مَرَّيْنَا

لا وَاجِهَوْنِيْ مِوَاجَهْ حَقّ أوْ فَرَّوْا

هذا وْ هُمْ مِنْ تِسَبَّبْ فِيْ تَلاقِيْنَا

مَا حَدِّهُمْ لِلْعِذِرْ حَادِيْ وْ لا اضْطَرَّوْا



أوْ مَا جَرَى الْعَامْ قَالَوْا: مَا يِكَفِّيْنَآ؟!

يَا كَيْف أصَغِّرْ حِضُوْرِيْ بَعْد مَا ذَرَّوْا

بَاقِيْ رِمَادْ الْغَلا فِيْ رِيْح مَاضِيْنَا

أيْه أعْتِرِفْ فِيْ ظِوَاهِرْ طِيْبِهُمْ غَرَّوْا

طِيْبِيْ.. وْ ظَنَّيْت حَاضِرْنَا يِدَاوِيْنَا

وَ اكْذِبْ لِيَا قِلْت مَا هَمَّوْا وْ لا ضَرَّوْا



لكِنْ أنَا اللَّى دِعَيْت وْ قِلْت: آمِيْنَا

أسْتَاهَلْ أكْثَرْ لأنِّيْ بَعْد مَا عَرَّوْا

غِصْن الْمِوَدِّهْ.. صِفَحْت وْقِلْت: يَمْدِيْنَا

بِالذَّنْب وَاخَذْتِهُمْ لَوْ كَانْ مَا قَرَّوْا

لَيْلَةْ تِمَامْ الْخِطَا آخِرْ لِيَالِيْنَا

وْ مَا كَنِّيْ بْيَوْم قِدْ مَرَّيْت أوْ مَرَّوْا



يَا لَيْت يَا دَرْب لا رِحْنَا وْ لا جِيْنَا

مَا بَاقِيْ إلاَّ طِوَارِيْنَا - إذَا طَرَّوْا -



وْ قَبْرٍ عَلَى شَاهِدِهْ تِقْرَا أسَامِيْنَا..!!