 مرور الْكِرَامْ - البيان

شعر: أسما البراهيم - السعودية

مرور الْكِرَامْ

التاريخ:

مَرَّوْا مِرُوْر الْكِرَامْ وْلَيْت مَا مَرَّوْا

                             أوْ لَيْتِنَا يَا الظِّنُوْن كْرَامْ مَرَّيْنَا

لا وَاجِهَوْنِيْ مِوَاجَهْ حَقّ أوْ فَرَّوْا

                              هذا وْ هُمْ مِنْ تِسَبَّبْ فِيْ تَلاقِيْنَا

مَا حَدِّهُمْ لِلْعِذِرْ حَادِيْ وْ لا اضْطَرَّوْا

                               أوْ مَا جَرَى الْعَامْ قَالَوْا: مَا يِكَفِّيْنَآ؟!

يَا كَيْف أصَغِّرْ حِضُوْرِيْ بَعْد مَا ذَرَّوْا

                                بَاقِيْ رِمَادْ الْغَلا فِيْ رِيْح مَاضِيْنَا

أيْه أعْتِرِفْ فِيْ ظِوَاهِرْ طِيْبِهُمْ غَرَّوْا

                                طِيْبِيْ.. وْ ظَنَّيْت حَاضِرْنَا يِدَاوِيْنَا

وَ اكْذِبْ لِيَا قِلْت مَا هَمَّوْا وْ لا ضَرَّوْا

                               لكِنْ أنَا اللَّى دِعَيْت وْ قِلْت: آمِيْنَا

أسْتَاهَلْ أكْثَرْ لأنِّيْ بَعْد مَا عَرَّوْا

                              غِصْن الْمِوَدِّهْ.. صِفَحْت وْقِلْت: يَمْدِيْنَا

بِالذَّنْب وَاخَذْتِهُمْ لَوْ كَانْ مَا قَرَّوْا

                              لَيْلَةْ تِمَامْ الْخِطَا آخِرْ لِيَالِيْنَا

وْ مَا كَنِّيْ بْيَوْم قِدْ مَرَّيْت أوْ مَرَّوْا

                             يَا لَيْت يَا دَرْب لا رِحْنَا وْ لا جِيْنَا

مَا بَاقِيْ إلاَّ طِوَارِيْنَا - إذَا طَرَّوْا -

                              وْ قَبْرٍ عَلَى شَاهِدِهْ تِقْرَا أسَامِيْنَا..!!

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