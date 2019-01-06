ضِيُوْف الْغِيَابْ

مِكَانِكْ عِقُبْ فَرْقَاكْ بَاقِيْ مِثِلْ مَا هُوْ



وْ نَبْض الْغَلا لازَالْ يَطْرِقْ عَلَى بَابِكْ

كِفُوْف الْوِفَا دَيْمِهْ رِقَتْ مِنْ سِمَاكْ عْلُوّ



سِكَايِبْ هِمَالِيْل الْعِطَا مِنْ وِفَا احْبَابِكْ

سَألْت السَّهَرْ جَاوَبْ بِـــــ(يَمْكِنْ) وْ(لَيْت) وْ(لَوّ)

تِرَقْرِقْ دِمُوْعِيْ لا تِشَرَّهْت لِعْتَابِكْ

أسَلِّيْ عِيُوْنِيْ فِيْ غِيَابِكْ وَاخَايِلْ نَوّ

عَلَى شَوْفِتِكْ هَلَّتْ مِزُوْنِهْ وْ غَنَّى بِكْ

أحِطِّكْ بِوِسْط الرُّوْح بَلْسَمْ لِجَرْحٍ تَوّ

نِزَفْ.. كِلّ مَا جَابْ الْهِوَا نَفْحة أطْيَابِكْ

أعِيْش الْعِمِرْ يَمْكِنْ سِنِيْنِيْ مَعِهْ تِحْلَوّ

وَ اضُمّ الْهِدَبْ لاطْيَافْ حِلْم ٍ تَهَنَّى بِكْ

عَلَى سِكِّتِيْ أنْظِرْ تِحَرَّيْتِهُمْ مَا جَوْا

ضِيْوف الْغِيَابْ اللَّى بِكَانِيْ وْ لا جَابِكْ..!!

يِقُوْلُوْن مَا عِقْب الْمِوَاجِعْ خِطَاكْ السَّوّ

وَ انَا كِلّ مَا لَدَّيْت يَطْرِيْ لِيْ غْيَابِكْ

لِيَا شَبّ بِضْلُوْعِيْ حِنِيْن الْمِفَارَقْ ضَوّ



تِمَنَّيْت تِرْجَعْ لَحْظِةٍ مِنْك.. وَ احْيَا بِكْ