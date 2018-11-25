سِنَّةْ حَظّ

أشْكِرْ الْفِرْصه اللَّى فِيْ لِقَاكْ اسْمَحَتْ

خَصِّنِيْ فِيْك رَبِّيْ بَيْن كِلّ الْمَلا

اسْتِدَارَتْ هِمُوْمِيْ عَنِّيْ وْ رَوَّحَتْ

سَاعَةْ أقْبَلْت صَوْبِيْ يَا غِزَالْ الْفَلا

إخْجِلَتْ كِلّ نَجْمِهْ فِيْ السِّمَا وِاسْتَحَتْ

يَوْم نُوْرِكْ تِجَلَّى وِالظَّلامْ انْجَلَى

سِنَّةْ الْحَظّ مَرَّهْ فَوْق.. مَرَّهْ تَحَتْ

وَانَا حَظِّيْ مَعِكْ فَوْق السِّحَابْ إعْتَلَى

وَرْدَةْ السّعْد في يوم اللِّقَا فَتَّحَتْ

آه يَا قَلْبِيْ اللَّى مِنْ مِتَى مَا سَلا

لِكْ بِيُوْت الْقِصِيْدِهْ يَا الْغِضِيْ صَرَّحَتْ



تَسْتِحِقّ الْمَحَبِّهْ وِالْغَلا وِالْوَلا

كِلّ ذِكْرَى بَعَدْ شَوْفَتْك، شِبْه انْمَحَتْ

وَانَا وِدِّيْ تِسَاعِدْنِيْ فِدَيْتِكْ عَلَى..

ألْجِمْ الذِّكْرِيَاتْ.. إِذَا فِيْ يَوْم اصْدَحَتْ



مَا وَرَا الذِّكْرِيَاتْ إلاَّ الشِّقَا وِالْبَلا..!