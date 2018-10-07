كفوف السّحابْ

مهداة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله تعالى ورعاه

ضَاقَتْ عَلَيْه الأرْض حَتَّى مَلَّهَا

شَاعِرْ يْحَسْب إنّ الْحَيَاةْ غَرَامْ

ضَاقَتْ عَلَيْه الأرْض حَتَّى مَرّ بِهْ

وَجْهٍ لْـ (بُوْخَالِدْ) عَلَيْه سَلامْ

سَلاَمْ يَا اللَّى تَسْتِجِيْر بْجِيْرِتِهْ

جِيْرَةْ هَلْ الْعَلْيَا رِجَالْ كِرَامْ

مَا يَفْضِحُوْن أوْجَاِعِهُمْ إلاّ عَلَى

مَدَّةْ يِدَيْه وْ لاَ يِكُوْن مَلامْ

وَانَا عِقُبْ رَاعْ الْجَلالْ ألْجَأْت لِهْ

ظَهْرِيْ.. وْ عِنْدِهْ لِلشِّرِيْد خْيَامْ

يَا صَاحِبْ الْبَابْ الْكِبِيْر الْعَاِليْ

اللّه يِرْفَعْ لِكْ لِدَيْه مِقَامْ

أشْهَدْ خِيَارْ النَّاسْ بَاسْمِكْ تِلْهَجْ

يَا مِنْ بِطِيْبِهْ مَا يِدُوْم خِصَامْ

يَا غَيْث قَوْمٍ مَا عِنَوْا إلاَّ لِهْ

وْ يَا عَوْذ عَايِذْ مِنْ طِعُوْن ظَلامْ

جِيْتِكْ يَا (بِنْ زَايِدْ) وْ فَضْلِكْ زَايِدْ

لاَ طَالِبٍ مِنْهَا كِثِيْر حِطَامْ

لكنِّنِيْ طَالِبْ سَحَايِبْ لِطْفِكْ

بِجْرُوْح تِدْمَى وِالْعِبَاد تْنَامْ

لِطْفِكْ جِمِيْل وْ لِطْف غَيْرِكْ مِنِّهْ

وِقْلُوْب مِنْ مِثْلِيْ عِطَاشْ حْيَامْ

اللّه يَجْبِرْ خَاطِرِكْ وِيْجِيْرِكْ

فِيْ يَوْم مَا لِلْعَبْد فِيْه كَلامْ

وَاللّه يِجْعَلْ كَسْر قَيْد الْعَايِذْ

بِيْدَيْك.. وِكْفُوْفِكْ سَحَابْ غمَامْ

وْ تَالِيْ كَلامِيْ يَا الْهِمَامْ (مْحَمَّدْ)

وْما كِلّ ذُوْ هِمِّهْ يِقَالْ هِمَامْ

سَلامْ شَاعِرْ يَوْم ضَاقَتْ أرْضِهْ

وَاشْرَفْ عَلَى دَرْب الْهَلاكْ وْ هَامْ

مَرَّتْ مَلامِحْ مِنْ مَلامِحْ طِيْبِكْ

وَاصْبَحْ وْ طِيْبِكْ لِهْ كِبِيْر مَرَامْ