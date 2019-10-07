«جيتكس».. تقنيات تـعيد تشـكيل الـحــياة

المصدر: دبي - البيان

جاءت الدورة التاسعة والثلاثون من معرض «أسبوع جيتكس للتقنية» هذا العام مختلفة تماماً عن الدورات السابقة، حيث تبلورت فيها وبشكل عملي تقنيات سيطرت على المشهد التكنولوجي طوال العام الماضي، لتصبح مشاريع على أرض الواقع تعيد تشكيل الحياة وتوفر كماً هائلاً من المزايا التي تستهدف في الأساس توفير أقصى درجات الرفاهية للبشر، وإنجاز مهامهم بكل سرعة وسهولة، في عالم يتجه إلى الترابط بالذكاء الاصطناعي بشكل كامل وبسرعة مذهلة لم يكن من الممكن تصورها من قبل.

وجاءت الشركات إلى دبي للمشاركة في الحدث الأبرز تقنياً على مستوى العالم، وفي جعبتها الكثير من التقنيات المذهلة التي اختارت أن تطلقها من دبي في حدث ينتظره المهتمون بالقطاع سنوياً، بهدف الإعلان عن تقنيات جديدة، أو للترويج لمشاريع قائمة، أو لترسيخ تواجد في دبي الوجهة الأهم لمجتمع الأعمال في المنطقة، انطلاقاً من دبي التي ينظر إليها عمالقة التكنولوجيا على أنها المنصة المثلى لاختبار وتطوير التقنيات.

فإلى جانب كبرى الشركات المحلية التي أضاء وجودها جنبات المعرض، مثل اتصالات ودو وغيرهما، حرصت أيقونات الشركات العالمية، مثل ميكروسوفت وآبل وهواوي وإريكسون وسامسونغ وأمازون، على الوجود بقوة وكشفت عن جديدها في مجالات الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي وبلوك تشين، لتنطلق بالعالم إلى مستقبل جديد أكثر تقدماً وازدهاراً.

وحرصت كبرى الشركات على الإعلان عن جديدها في «جيتكس»، من منطلق حرصها على استغلال كل فرص النجاح في الإمارات التي توفر جميع مقومات هذا النجاح لمجتمع الأعمال، بفضل البنية التحتية التكنولوجية المتقدمة.

واتفق جميع المشاركين في المعرض على أن الاستثمار في التقنيات الجديدة مثل: الجيل الخامس وبلوك تشين والذكاء الاصطناعي يعود على مختلف القطاعات بفوائد وإيجابيات كبيرة، لأنها تتيح لجميع الشركات بمختلف أحجامها وأنشطتها الاستفادة من الخدمات والحلول والفرص الرقمية الجديدة التي تخلق فرصاً اقتصادية واجتماعية عالية القيمة.

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