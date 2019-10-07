«صحة دبي» تستعرض 8 خدمات مبتكرة

المصدر: دبي - البيان

عرضت هيئة الصحة في دبي باقة مهمة من أنظمتها المؤسسية المتطورة، شملت مشروع «دبي هيلث بوكنج»، وهي المنصة الذكية لحجز المواعيد الفورية وتستهدف تحسين كفاءة وفاعلية أداء قطاع الرعاية الصحية، ونظام فوترة الحسابات «مساعد أي آر»، القائم على تقنية الذكاء الاصطناعي في مجال فوترة الحسابات لجميع الجهات الحكومية، وتطبيق MindSpire لمساعدة الأفراد الذين يعانون الاكتئاب في تخفيف أعراض المرض عن طريق استخدام علاج المزاج، مع مراعاة خصوصية الحالات.

كما عرضت الهيئة مبادرة «الجناح الأخضر»، التي من خلالها يتم التصوير الحراري لمنشآت ومباني هيئة الصحة بدبي باستخدام الأنظمة الذكية، دعماً للبيئة الخضراء، إلى جانب مبادرة «شفاء» وتخص نظام العلاج في الخارج وفق أتمتة حديثة لإجراءات العمل، بهدف توفير الوقت والجهد وزيادة كفاءة النظام.

خدمات

وفي ما يخص خدمات الهيئة بمنصة دبي الذكية، فتضم: «التطبيق الرسمي لهيئة الصحة بدبي، الذي استحدثته لتسهيل وصول المتعاملين مع الهيئة لمجمل خدماتها، وخاصة الطبية منها، ونظام التظلمات والشكاوى، الذي يسمح للموظفين بتقديم تظلماتهم المتعلقة بتقييم الأداء السنوي، و«الإنذار الصحي الذكي»، وهو نظام ذكي للكشف المبكر عن تطور حالة المريض لوضع الخطة العلاجية المناسبة للحالة».

تنافس

وقال معالي حميد محمد القطامي المدير العام لهيئة الصحة بدبي: «إن معرض أسبوع جيتكس للتقنية 2019 أصبح إحدى أهم منصات التنافس الأكثر حضوراً على مستوى المنطقة، فضلاً عن كونه ترجمة واقعية للتحولات السريعة التي تشهدها الدولة، على صعيد الخدمات المؤسسية المبتكرة والتقنيات الحديثة والحلول الذكية، التي جعلت من المعرض نافذة للشركات والمؤسسات العالمية المتخصصة، التي ترى في دبي وجهتها ومدخلها للمزيد من الانتشار».