«طرق دبي» تكشف عن مبادرة «نول الافتراضية»

المصدر: دبي - البيان

استعرضت هيئة الطرق والمواصلات، على هامش مشاركتها في معرض جيتكس 2019، الذي تستمر فعالياته من 6 وحتى 10 أكتوبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، بطاقة (نول الافتراضية)، وهي مبادرة جديدة عبارة عن حزمة من الحلول والتطبيقات الجديدة لدعم استخدامات بطاقة نول، التي تُمكّن مستخدمي وسائل النقل الجماعي من دفع التعرفة المطلوبة لتنقّلهم عبر المترو والترام والحافلات العامة ووسائل النقل البحري، بالإضافة إلى استخدامها في دفع تعرفة المواقف في دبي وتسديد قيمة المشتريات في عدد من محلات التجزئة ومحطات الوقود.