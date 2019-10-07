مشاريع مستقبلية تعرضها بلدية دبي

المصدر: دبي - البيان

شاركت بلدية دبي في معرض جيتكس 2019، لتعزيز مكانتها على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، وتبادل الخبرات مع الجهات المشاركة في هذا الحدث العالمي البارز.

وقال داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي: «نحرص سنوياً على المشاركة في أسبوع جيتكس، للإعلان عن أبرز المشاريع والتطبيقات المعنية بالابتكار في المنطقة والعالم، سعياً من الدائرة نحو بناء مدينة سعيدة ومستدامة، وتحقق رفاهية المجتمع، وتشجيع العقول المبتكرة على تبادل المعرفة والخبرات في ما بينها، ما يعزز بذلك تلبية حاجات المجتمع، من خلال أفضل التقنيات والابتكارات الحديثة التي تسهم في تقديم أرقى الخدمات للمجتمع، حيث تركز مشاريعنا على دعم مفهوم الابتكار والتعريف بجهودنا في صناعة المستقبل، وإبراز نجاحنا في ترسيخ مبدأ الابتكار في أعمال البلدية، من خلال توفير البنية التحتية الداعمة له مثل الاهتمام بالأنظمة الإلكترونية والذكية، واستخدام أدوات الابتكار الحديثة ضمن أنشطتنا اليومية، بما يعزز الإبداع في تطوير الخدمات وسعادة المتعاملين والموظفين».

وتحتوي منصة دائرة البلدية على العديد من المشاريع والأنظمة التي تعكس أنشطة الدائرة وجهودها، من خلال عرض تجربة التقنيات الأكثر تقدماً على مستوى العالم، والدفع بالتحول الرقمي، بالإضافة إلى المشاريع المستقبلية بإمارة دبي، والمدن الذكية التي تستخدم تقنيات الجيل القادم في البنية التحتية، كما ستحتوي المنصة أيضاً مجموعة من الأفلام التي تتحدث عن جهود البلدية في المسيرة التنموية، وتوفير الخدمات للمجتمع، والأنظمة الحديثة التي تتبعها الدائرة في مختلف المجالات.