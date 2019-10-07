محاكم دبي تعرّف بنظام المأذون الذكي

المصدر: دبي- شيرين فاروق

استعرضت محاكم دبي خلال مشاركتها «أسبوع جيتكس للتقنية»، عدداً من التطبيقات الذكية التي ابتكرتها لخدمة القطاع القضائي والإداري المساند له، وتعزيز المشروعات السابقة بإطلاق مراحل جديدة أكثر تطوراً، وبما يواكب عجلة التنمية في الإمارة. وقال حمد ثاني مدير إدارة الاتصال والتسويق المؤسسي في محاكم دبي: «إنه من المشروعات المبتكرة التي تعرضها منصة محاكم دبي، منصة العدالة الرقمية، والتعريف بنظام المأذون الذكي، ونظام الحجوزات الذكي، والدفع الذكي لرسوم وتأمينات وغرامات القضايا، والمزاد الذكي، والتي تسعى لتحويل دبي إلى المدينة الأذكى والأسعد في العالم، بغية إسعاد المتعاملين».

وأكد ثاني أهمية المشاركة في أسبوع جيتكس للتقنية، لإبراز دور الدائرة على صعيد الابتكار والتطوير، ولتكون جزءاً من صناعة المتغيرات، وللتعريف بخدماتها الذكية.