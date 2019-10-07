غرفة دبي تكشف عن خدمات ذكية لمجتمع الأعمال

المصدر: دبي- البيان

عرضت غرفة تجارة وصناعة دبي أهم خدماتها ومبادراتها الذكية، التي توفرها لمتعامليها من ممثلي القطاع الخاص في دبي، خلال مشاركتها في فعاليات «أسبوع جيتكس للتقنية 2019»، الذي انطلق، أمس.

وتشمل الخدمات الذكية معاملات إصدار شهادات المنشأ والتصديقات وخدمات العضوية وخدمة الدراسات والأبحاث والتقارير الأعمال والخدمات القانونية وإصدار دفتر الإدخال المؤقت للبضائع وعلامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للشركات والتصنيف الائتماني وخدمات مجموعات ومجالس الأعمال بالإضافة إلى الخدمات المتاحة للهيئات الاقتصادية والمهنية.

وقال عتيق جمعة نصيب، نائب رئيس تنفيذي أول لقطاع الخدمات التجارية في غرفة دبي، إن الغرفة تستهدف تعزيز وعي مجتمع الأعمال بأهمية التحول الذكي في ممارسة الأعمال، وإثراء تجربتهم وتعزيز بيئة الأعمال وفق خطة دبي 2021، معتبراً أن الخدمات الذكية باتت معياراً لمدى تطور بيئة الأعمال وملاءمتها لمتطلبات النمو التي تتطلع إليها الشركات والمؤسسات.