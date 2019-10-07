«مواصفات» تخدم عملاءها بالذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي - البيان

عرضت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، خلال فعاليات «أسبوع جيتكس للتقنية» 28 خدمة إلكترونية تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتقدمها للعملاء بصورة بسيطة للحصول على خدمات الهيئة بسهولة، منها 6 خدمات تم استخدامها العام الماضي.

وأكد عبد الله عبد القادر المعيني، مدير عام الهيئة، أن الهيئة أصدرت من خلال نظام الشرائح الذكية للإطارات 2.3 مليون بطاقة حتى شهر سبتمبر الماضي، و2.4 مليون بطاقة حسب برامج كفاءة الطاقة والمياه مقسمة إلى 1.2 مليون بطاقة كفاءة الطاقة للمنتجات الخضراء، و1.2 مليون بطاقة خضراء للدهانات والأدوات المرشدة لاستهلاك المياه.

وأضاف أن نظام الإفساح الجمركي، شهد إصدار 5636 شهادة بيان حالة للشحنات الجمركية، بصورة تضمن سلاسة دخول وخروج هذه المنتجات من وإلى أسواق الدولة، كذلك فإن الهيئة أصدرت 4332 بطاقة بيان للمركبات المستعملة المستوردة حتى سبتمبر، فضلاً عن إصدار 12 ألف شهادة مطابقة «ECAS» خلال الفترة ذاتها.

وتطرق إلى المنجزات المعتمدة على التكنولوجيا في مجال إسعاد المتعاملين، وقال إن مؤشر السعادة التراكمي لعملاء الهيئة عن القنوات الذكية بلغ 88%، حسب المؤشر المعتمد لدى مجلس الوزراء، كما زار الموقع الإلكتروني للهيئة 7200 من العملاء والجمهور، في حين بلغ عدد مستخدمي الخدمات على الموقع الإلكتروني 1500 مستخدم حتى نهاية شهر سبتمبر كذلك.

ونوه بالتطبيق الذكي «مانع» الاتحادي، والذي يمكن المتعاملين والمستهلكين من تحمـــيله عبر متاجر «آبل» و«أندرويد» ويتيح للمستهلك فرصة الإبلاغ عن المنتجات غير المطابقة أو المسحوبة من الأسواق، في مسعى حكومي لحماية المستهلك، ومساعدة الجهات الحكومية بقاعدة بيانات قوية عن تلك المنـــتجات المتداولة في الأسواق.