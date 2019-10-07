شركات تعرض حزمة تقنيات جديدة

المصدر: دبي - البيان

دشنت كبرى الشركات العالمية، مثل «مايكروسوفت» و«سمارت وورلد»و«دل تكنولوجيز» و«فيوسونيك» حزمة جديدة من التقنيات التي يتم عرضها لأول مرة ضمن فعاليات «أسبوع جيتكس للتقنية 2019».

فقد أطلقت «مايكروسوفت» مشروعها الجديد «التحول الرقمي في الفروسية»، بالتعاون مع شركائها لتمكين صناعة الفروسية في العالم.

وجاء المشروع التعاوني الذي نفذته مايكروسوفت بالتعاون مع شركائها لتمكين صناعة الفروسية في العالم، عبر تسخير قدرات التكنولوجيا لتعزيز مستوى رفاهية الخيول وتحسين نمط حياتهم وأدائهم البدني وحمايتهم من الأمراض. وصمم هذا الابتكار بناءً على عدة تقنيات مثل التعلم الآلي، والرؤية الحاسوبية، والتحليلات المتقدمة، والتفكير المعرفي، وإنترنت الأشياء، والواقع المعزز.

وعرضت «سمارت وورلد» أحدث حلولها التقنية المرتكزة على هندسة «سيسكو»، التي تتدرج من الأمن السيبراني وبلوك تشين والتحليلات، وصولاً إلى تطبيقات طائرات «الدرون» وتعقبها. وقال عبد القادر عبيد علي، الرئيس التنفيذي للشركة، إن الهدف من وراء المشاركة هو تسليط الضوء على أحدث عروض الشركة في مجال الحلول المتكاملة، خاصة في مجال تعزيز الدفاعات السيبرانية، وتمكين الأعمال من تحقيق الاستدام.

وكشفت «دل تكنولوجيز» عن نتائج دراسة بحثية تناولت موضوع مستقبل الحياة المتصلة في ظلّ انتشار التقنيات الناشئة. واستعرضت الدراسة التقنيات الناشئة ومدى الأثر الذي يمكن أن تحدثه على سبل العيش بحلول عام 2030.

وأطلقت «فيوسونيك» لوح «فيوبورد» التفاعلي الجديد، ضمن حلول التعاون المؤسسي في مكان العمل. وقال نيل دسوزا، المدير الإقليمي بالشركة: «من المتوقع أن تحدث التقنية الجديدة تغييراً جذرياً في أسلوب عمل الأفراد، وتواصلهم وتعاونهم، كما ستسهم في مساعدة المؤسسات على مواكبة عالم الأعمال المتسارع اليوم».